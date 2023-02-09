ЄС запровадить 10-й пакет санкцій найближчими днями, до нього увійдуть пропагандисти РФ – фон дер Ляєн

Лютий, 09 в 16:09

Євросоюз запровадить новий, десятий пакет санкцій проти Росії вже найближчими днями. До нього, зокрема, увійдуть російські пропагандисти.

Про це у четвер, 9 лютого, заявила на пресконференції у Брюсселі президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

– Справедливий світ також передбачає відповідальність. Росія має заплатити за заподіяні руйнування та за кров, яку вона пролила. У наступні дні ми запропонуємо десятий пакет санкцій, – сказала фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що насамперед ЄС застосує санкції до низки політичних та військових лідерів, але також зверне увагу на прохання президента Володимира Зеленського про обмеження проти путінських пропагандистів.

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– Тому що їхня брехня отруює суспільний простір у Росії та за кордоном. Ви на цьому наполягали, ми вас почули, – резюмувала президент Єврокомісії.