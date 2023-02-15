Министр обороны Германии: Истребители сейчас не основная задача
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность поставки истребителей в Украину.
В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, а для этого нужны боеприпасы, как заявил Писториус в интервью.
В дискуссии о дальнейшей военной помощи Украине министр обороны Борис Писториус пояснил, что вопрос поставки истребителей сейчас не в центре внимания.
Со слов Писториуса основная задача сейчас одна: обезопасить воздушное пространство над Украиной.
Для этого нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом.
— Если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах, — заявил Писториус.
Источник: Tagesschau