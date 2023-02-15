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Факты / Світ

Министр обороны Германии: Истребители сейчас не основная задача

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
Пісторіус на танку
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал возможность поставки истребителей в Украину.

В настоящее время приоритетной задачей является обеспечение безопасности воздушного пространства над Украиной, а для этого нужны боеприпасы, как заявил Писториус в интервью.

В дискуссии о дальнейшей военной помощи Украине министр обороны Борис Писториус пояснил, что вопрос поставки истребителей сейчас не в центре внимания.

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Со слов Писториуса основная задача сейчас одна: обезопасить воздушное пространство над Украиной.

Для этого нужна функционирующая система ПВО с достаточным боезапасом.

— Если небо над Украиной будет оставаться безопасным в течение ближайших трех-четырех месяцев, то можно будет говорить обо всех дальнейших шагах, — заявил Писториус.

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Источник: Tagesschau

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