Міністр оборони Німеччини: Винищувачі зараз не основне завдання
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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував можливість постачання винищувачів до України.
Наразі пріоритетним завданням є гарантування безпеки повітряного простору над Україною, а для цього потрібні боєприпаси, як заявив Пісторіус в інтерв’ю. У дискусії про подальшу військову допомогу Україні міністр оборони Борис Пісторіус пояснив, що питання постачання винищувачів зараз не в центрі уваги.
За словами Пісторіуса, основне завдання зараз одне: убезпечити повітряний простір над Україною.
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Для цього потрібна система ППО, що функціонує, з достатнім боєзапасом.
– Якщо небо над Україною залишатиметься безпечним протягом найближчих трьох-чотирьох місяців, то можна буде говорити про всі подальші кроки, – заявив Пісторіус.
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Джерело: Tagesschau