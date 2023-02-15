Большой спрос: Польша удвоит производство гаубиц Krab

Февраль, 15 в 16:16

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство его страны планирует вложить многомиллионные инвестиции в расширение производства на заводе Huta Stalowa Wola, производящего самоходные артиллерийские установки Krab.

Об этом он заявил во время визита на предприятие.

По его словам, сейчас Huta Stalowa Wola способна выпускать по 50 гаубиц Krab в год. В правительстве Польши рассчитывают, что этот показатель удастся увеличить вдвое.

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– Мы наращиваем производство для нужд польской армии, которая должна быть настолько сильной, чтобы никто не осмелился напасть на Польшу, – подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что установки Krab сейчас пользуются большим спросом во всем мире, поэтому часть их будет предназначена для экспорта.

По подсчетам премьера, первый транш докапитализации компании составит 600 млн злотых ($135 млн), следующий – будет вдвое больше.

❗️ “Państwo polskie ???????? dokonuje ogromnych zamówień w polskich zakładach i fabrykach. Tam, gdzie tradycja produkcji broni była największa, ale również tam gdzie ta tradycja była zanikająca lub nie było jej wcale” — premier @MorawieckiM w #StalowaWola. pic.twitter.com/XuQMdjbgCK — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 15, 2023

Отметим, что Huta Stalowa Wola SA является одним из крупнейших и важнейших предприятий польской оборонной промышленности. Оно входит в состав Польской оружейной группы (PGS) и производит не только гаубицы Krab, но и реактивные установки WR-40 Langusta и самоходные минометы Rak.

Ожидается, что в будущем HSW будет производить БМП Borsuk, которые заменят в польской армии постсоветские машины БМП-1.

Сейчас проходят испытания новой конструкции.

С прошлого года Украина использует САУ Krab в обороне во время войны с Россией.