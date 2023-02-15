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Факты / Світ

Большой спрос: Польша удвоит производство гаубиц Krab

Анастасия Гевко, редактор ленты
Матеуш Моравецький
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что правительство его страны планирует вложить многомиллионные инвестиции в расширение производства на заводе Huta Stalowa Wola, производящего самоходные артиллерийские установки Krab.

Об этом он заявил во время визита на предприятие.

По его словам, сейчас Huta Stalowa Wola способна выпускать по 50 гаубиц Krab в год. В правительстве Польши рассчитывают, что этот показатель удастся увеличить вдвое.

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– Мы наращиваем производство для нужд польской армии, которая должна быть настолько сильной, чтобы никто не осмелился напасть на Польшу, – подчеркнул Моравецкий.

Он добавил, что установки Krab сейчас пользуются большим спросом во всем мире, поэтому часть их будет предназначена для экспорта.

По подсчетам премьера, первый транш докапитализации компании составит 600 млн злотых ($135 млн), следующий – будет вдвое больше.

Отметим, что Huta Stalowa Wola SA является одним из крупнейших и важнейших предприятий польской оборонной промышленности. Оно входит в состав Польской оружейной группы (PGS) и производит не только гаубицы Krab, но и реактивные установки WR-40 Langusta и самоходные минометы Rak.

Ожидается, что в будущем HSW будет производить БМП Borsuk, которые заменят в польской армии постсоветские машины БМП-1.

Сейчас проходят испытания новой конструкции.

С прошлого года Украина использует САУ Krab в обороне во время войны с Россией.

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