Великий попит: Польща подвоїть виробництво гаубиць Krab

Лютий, 15 в 16:16

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що уряд його країни планує вкласти багатомільйонні інвестиції у розширення виробництва на заводі Huta Stalowa Wola, який виготовляє самохідні артилерійські установки Krab.

Про це він заявив під час візиту на підприємство.

За його словами, наразі Huta Stalowa Wola здатен випускати по 50 гаубиць Krab на рік. В уряді Польщі розраховують, що цей показник вдасться збільшити вдвічі.

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– Ми нарощуємо виробництво для потреб польської армії, яка має бути настільки сильною, щоб ніхто не насмілився напасти на Польщу, – підкреслив Моравецький.

Він додав, що установки Krab наразі мають великий попит у всьому світі, тож частина їх буде призначена для експорту.

За підрахунками прем’єра, перший транш докапіталізації компанії становитиме 600 млн злотих ($135 млн), наступний – буде вдвічі більшим.

❗️ “Państwo polskie ???????? dokonuje ogromnych zamówień w polskich zakładach i fabrykach. Tam, gdzie tradycja produkcji broni była największa, ale również tam gdzie ta tradycja była zanikająca lub nie było jej wcale” – premier @MorawieckiM w #StalowaWola. pic.twitter.com/XuQMdjbgCK — Kancelaria Premiera (@PremierRP) February 15, 2023

Зазначимо, що Huta Stalowa Wola SA – це одне з найбільших та найважливіших підприємств польської оборонної промисловості. Воно входить до складу Польської зброярської групи (PGS) і виробляє не тільки гаубиці Krab, але й реактивні установки WR-40 Langusta та самохідні міномети Rak.

Очікується, що в майбутньому HSW вироблятиме також БМП Borsuk, які замінять у польській армії пострадянські машини БМП-1.

Наразі проходять випробування нової конструкції.

З минулого року Україна використовує САУ Krab в обороні під час війни з Росією.