В НАТО договорились наращивать выпуск вооружений совместно с компаниями ВПК – Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в среду, 15 февраля, главы Минобороны стран-членов союза согласились увеличивать выпуск вооружений. Для этого там планируют сотрудничать с компаниями военной промышленности.
– Министры также занимались вопросом наращивания промышленных мощностей и пополнения арсеналов вооружений и боеприпасов. Союзники согласились тесно работать с оборонной индустрией для увеличения объемов продукции, – сказал генсек.
Он добавил, что такие страны, как Франция, США, Норвегия и Германия уже приняли решения, позволяющие нарастить производство боеприпасов.
По его словам, страны-члены согласовали проект по предварительному складированию и накоплению боеприпасов, а также – по развертыванию наземных средств ПВО.
– Союзники одобрили новые руководящие принципы для военного планирования. Это отражает реальность того, что мы живем в более опасном мире, – пояснил Йенс Столтенберг.