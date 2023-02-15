Февраль, 15 в 15:04

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в среду, 15 февраля, главы Минобороны стран-членов союза согласились увеличивать выпуск вооружений. Для этого там планируют сотрудничать с компаниями военной промышленности.

– Министры также занимались вопросом наращивания промышленных мощностей и пополнения арсеналов вооружений и боеприпасов. Союзники согласились тесно работать с оборонной индустрией для увеличения объемов продукции, – сказал генсек.

Он добавил, что такие страны, как Франция, США, Норвегия и Германия уже приняли решения, позволяющие нарастить производство боеприпасов.

По его словам, страны-члены согласовали проект по предварительному складированию и накоплению боеприпасов, а также – по развертыванию наземных средств ПВО.

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