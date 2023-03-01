Март, 01 в 11:34

Во вторник, 28 февраля, в Исландии приземлился самолет E-6B Mercury, который имеет статус “воздушного командного пункта” Стратегического командования ВС США.

Об этом сообщает командование войск США в Европе.

— Самолет E-6B Mercury Военно-морских сил США, подчиненный первому крылу Стратегического командования США, недавно прибыл в Исландию, выполняя операции в зоне ответственности Европейского командования Вооруженных сил США, — говорится в сообщении.

Указано, что во время пребывания в Исландии члены экипажа самолета встретились с послом США и другими дипломатами и военными.

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— Европейское командование Вооруженных сил США и его компоненты часто проводят учения в Арктике вместе с союзниками и партнерами США, оттачивая способность быстро разворачивать большие, надежные в бою силы, — добавили в командовании.

E-6B Mercury — это американский военный стратегический самолет управления и связи, а также воздушный командный пункт ВМС США. Его еще называют “самолетом судного дня”.

Он предназначен для связи с атомными подводными лодками стратегического назначения, которые являются носителями межконтинентальных баллистических ракет. Речь идет о подводных лодках класса Ohio. На борту каждой субмарины может находиться до 24 ракет Trident II D5, способных нести ядерные боеголовки.

E-6B Mercury — модификация пассажирского лайнера Boeing 707-320. Он может развивать скорость 981 км/ч и подниматься на высоту до 12,8 км. Практическая дальность составляет — 11 760 км.

Ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

ДСНВ — это договор между США и Россией о сокращении количества ядерных боезарядов с каждой стороны. Договор подписали в апреле 2010 года, а в августе 2022 года РФ закрыла свои ядерные объекты для инспекций.

Фото: U.S. European Command (EUCOM)