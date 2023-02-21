Февраль, 21 в 14:11

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия приостанавливает участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Во время выступления на федеральном собрании Путин сказал, что РФ “не выходит” из договора, а “именно приостанавливает”.

В своей речи он назвал “театром абсурда”, что США стремятся инспектировать российские военные объекты в рамках договора, поскольку “Соединенные Штаты и НАТО прямо говорят, что их цель — стратегическое поражение России”.

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В то же время, в конце января Госдеп США сообщил, что РФ не соблюдает условия ГСНО. Отмечалось, что Россия не допускает американских инспекторов на свои ядерные объекты.

Факты ICTV рассказывают, в чем состоит Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией (СНВ-3 или New Start), а также, что означает прекращение участия в нем РФ.

Что такое ДСНВ или СНВ-3?

Это договор между США и Россией о сокращении ядерных вооружений. Он был подписан в Праге в 2010 году сроком на десять лет.

Он вступил в силу 5 февраля 2011 года. Это последний из действующих между Москвой и Вашингтоном договоров о контроле ядерных вооружений.

29 января 2021 года Путин подписал закон, ратифицировавший продление на пять лет двустороннего договора с США.

3 февраля 2021 года действие New Start продлили США. Как отмечалось в сообщении на сайте Госдепа, этот шаг стал первым в реализации обещания президента Джо Байдена “защитить американский народ от ядерной угрозы, восстановив лидерство США в контроле над вооружением и нераспространении”.

Что предусматривает ДСНВ?

Договор предусматривает сокращение каждой из сторон своих запасов ядерных боезарядов до 1 550 единиц и до 700 единиц для развернутых носителей – межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и тяжелых бомбардировщиков.

Согласно договору, инспекторы с обеих сторон могли посещать объекты, где хранится, разворачивается и ремонтируется стратегическое ядерное вооружение и техника.

Представители инспекционной делегации и члены летного экипажа, а также самолеты имели полную неприкосновенность на территории стороны, где проводилась инспекция.

По оценкам экспертов, у России самый большой в мире запас ядерного оружия, насчитывающий около 6 тыс. боеголовок. Итого Россия и США владеют примерно 90% мировых ядерных боеголовок.

К чему привела гонка вооружений

В период холодной войны была ракетно-ядерная гонка между США и СССР.

В основном гонки между этими странами заключались в том, чтобы разработать более совершенные типы ядерного оружия и изготовить их в как можно большем количестве. Одним из последствий такой политики стали чрезмерные военные расходы, концентрация передовых технологий преимущественно в оборонных отраслях, гипертрофированный военно-промышленный комплекс.

Советское руководство практически полностью переориентировало экономику страны на гонки вооружений с масштабным развертыванием ракет Р-36 в 70-х. Но к концу 1980-х гонка вооружений с США привела советскую экономику к катастрофе и в конечном счете к распаду СССР.