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Столкновение поездов в Греции: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы

Бедрак Виктория, редактор ленты
У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги
Фото: Getty Images

Министерство иностранных дел выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в центральной Греции.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

— Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции, — написал он.

Во вторник вечером в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, еще по меньшей мере 85 человек получили ранения.

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