Столкновение поездов в Греции: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы
Министерство иностранных дел выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в центральной Греции.
Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
— Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции, — написал он.
Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції.Сейчас смотрят
Для отримання допомоги слід звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Афінах: +30 6932 765 606. pic.twitter.com/MEKRhjQwMK
— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023
Во вторник вечером в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, еще по меньшей мере 85 человек получили ранения.