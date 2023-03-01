Столкновение поездов в Греции: МИД проверяет, есть ли среди пострадавших украинцы

Март, 01 в 10:43

Министерство иностранных дел выясняет, есть ли граждане Украины среди пострадавших в результате столкновения двух поездов в центральной Греции.

Об этом написал спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

— Украинские дипломаты уже взаимодействуют с греческими властями для проверки наличия украинцев среди пострадавших людей в результате столкновения поездов в Греции, — написал он.

Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції. Сейчас смотрят Для отримання допомоги слід звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Афінах: +30 6932 765 606. pic.twitter.com/MEKRhjQwMK — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023

Во вторник вечером в Греции столкнулись пассажирский и грузовой поезда. В результате погибли по меньшей мере 32 человека, еще по меньшей мере 85 человек получили ранения.