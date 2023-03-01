Зіткнення потягів у Греції: МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці

Березень, 01 в 10:43

Міністерство закордонних справ з’ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих внаслідок зіткнення двох поїздів у центральній Греції.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції, – написав він.

Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції. Зараз дивляться Для отримання допомоги слід звертатися на «гарячу лінію» посольства України в Афінах: +30 6932 765 606. pic.twitter.com/MEKRhjQwMK — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 1, 2023

У вівторок увечері у Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. В результаті загинули щонайменше 32 людини, ще щонайменше 85 людей отримали поранення.