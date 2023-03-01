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Факти / Світ

Зіткнення потягів у Греції: МЗС перевіряє, чи є серед постраждалих українці

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги
Фото: Getty Images

Міністерство закордонних справ з’ясовує, чи є громадяни України серед постраждалих внаслідок зіткнення двох поїздів у центральній Греції.

Про це написав речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

– Українські дипломати вже взаємодіють із грецькою владою задля перевірки наявності українців серед постраждалих людей внаслідок зіткнення потягів в Греції, – написав він.

У вівторок увечері у Греції зіткнулися пасажирський та вантажний потяги. В результаті загинули щонайменше 32 людини, ще щонайменше 85 людей отримали поранення.

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