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Только Украина будет определять условия приемлемого для себя мира – президент Латвии

Юлия Соколова, редактор ленты
Егілс Левітс
Фото: Getty Images

Только Украина может определять условия приемлемого для себя мира, который предусматривает полную территориальную целостность в пределах границ 1991 года.

Об этом заявил сегодня на брифинге во Львове президент Латвии Эгилс Левитс после переговоров с лидером Украины Владимиром Зеленским.

– Только Украина может говорить о приемлемом для нее мире. Очевидно, что долгосрочный мир означает полную территориальную целостность Украины. Россия должна вернуться к своим международно признанным границам, подчеркнул Левитс.

Он отметил, что Латвия поддерживает мирный план из 10 шагов, предложенный Владимиром Зеленским. По словам Левитса, эта мирная формула позволит установить длительный мир.

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– Мирная формула – это то, что позволит создать долговременный мир, основанный на нормах международного права, что предполагает полную территориальную целостность Украины в пределах границ 1991 года. Без этого мир не будет продолжительным, – заявил политик.

Левитс рассказал, что его страна поддерживает евроинтеграционные реформы в Украине, а также помогает в переговорах по конкретным аспектам вступления нашего государства в Евросоюз.

Также Латвия поддерживает и вступление Украины в состав НАТО.

– Украина имеет полное право вступить в альянсы безопасности, а это значит – НАТО… Латвия поддерживает вступление Украины в НАТО, как только условия это позволят, объяснил Левитс.

Он поддержал идею создания специального трибунала над Россией, поскольку “ни один другой международный суд не может рассматривать дело о преступлении агрессии”. Левитс добавил, что нужно создать юридические основания, которые бы позволили использовать замороженные активы РФ для восстановления Украины.

– Мы будем помогать столько, сколько необходимо, ведь вы боретесь и за нашу свободу и ценности. Украина должна победить в этой войне, это очевидно, – заявил президент Латвии.

Как известно, 3 марта президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской находится во Львове. Именно туда прибыл с визитом президент Латвии Эгилс Левитс вместе с супругой.

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Источник: Telegram-канал Владимира Зеленского

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