Березень, 03 в 15:48

Лише Україна може визначати умови прийнятного для себе миру, який має передбачати повну територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року.

Про це заявив сьогодні на брифінгу у Львові президент Латвії Егілс Левітс після переговорів із лідером України Володимиром Зеленським.

– Лише Україна може говорити про прийнятний для неї мир. Очевидно, що довгостроковий мир означатиме повну територіальну цілісність України. Росія має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, – наголосив Левітс.

Він зазначив, що Латвія підтримує мирний план із 10 кроків, запропонований Володимиром Зеленським. За словами Левітса, ця мирна формула дозволить встановити довготривалий мир.

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– Мирна формула – це те, що дозволить створити довготривалий мир, який ґрунтується на нормах міжнародного права, передбачає повну територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Без цього мир не буде довготривалим, – заявив політик.

Левітс розповів, що його країна підтримує євроінтеграційні реформи в Україні, а також допомагає в переговорах щодо конкретних аспектів вступу нашої держави до Євросоюзу.

Так само Латвія підтримує і вступ України до складу НАТО.

– Україна має повне право вступити до безпекових альянсів, а це означає – НАТО… Латвія підтримує вступ України до НАТО, щойно умови це дозволять, – пояснив Левітс.

Він підтримав ідею створення спеціального трибуналу над Росією, оскільки “жоден інший міжнародний суд не може розглядати справу щодо злочину агресії”. Левітс додав, що потрібно створити юридичні підстави, які б дозволили використати заморожені активи РФ для відновлення України.

– Ми будемо допомагати стільки, скільки буде необхідно, адже ви боретеся і за нашу свободу та цінності. Україна повинна перемогти в цій війні, це очевидно, – заявив президент Латвії.

Як відомо, 3 березня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською перебуває у Львові. Саме туди прибув із візитом президент Латвії Егілс Левітс разом із дружиною.

Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського