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Факти / Світ

Лише Україна визначатиме умови прийнятного для себе миру – президент Латвії

Юлія Соколова, редакторка стрічки
Егілс Левітс
Фото: Getty Images

Лише Україна може визначати умови прийнятного для себе миру, який має передбачати повну територіальну цілісність у межах кордонів 1991 року.

Про це заявив сьогодні на брифінгу у Львові президент Латвії Егілс Левітс після переговорів із лідером України Володимиром Зеленським.

– Лише Україна може говорити про прийнятний для неї мир. Очевидно, що довгостроковий мир означатиме повну територіальну цілісність України. Росія має повернутися до своїх міжнародно визнаних кордонів, наголосив Левітс.

Він зазначив, що Латвія підтримує мирний план із 10 кроків, запропонований Володимиром Зеленським. За словами Левітса, ця мирна формула дозволить встановити довготривалий мир.

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– Мирна формула – це те, що дозволить створити довготривалий мир, який ґрунтується на нормах міжнародного права, передбачає повну територіальну цілісність України в межах кордонів 1991 року. Без цього мир не буде довготривалим, заявив політик.

Левітс розповів, що його країна підтримує євроінтеграційні реформи в Україні, а також допомагає в переговорах щодо конкретних аспектів вступу нашої держави до Євросоюзу.

Так само Латвія підтримує і вступ України до складу НАТО.

– Україна має повне право вступити до безпекових альянсів, а це означає – НАТО… Латвія підтримує вступ України до НАТО, щойно умови це дозволять, пояснив Левітс.

Він підтримав ідею створення спеціального трибуналу над Росією, оскільки “жоден інший міжнародний суд не може розглядати справу щодо злочину агресії”. Левітс додав, що потрібно створити юридичні підстави, які б дозволили використати заморожені активи РФ для відновлення України.

– Ми будемо допомагати стільки, скільки буде необхідно, адже ви боретеся і за нашу свободу та цінності. Україна повинна перемогти в цій війні, це очевидно, заявив президент Латвії.

Як відомо, 3 березня президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською перебуває у Львові. Саме туди прибув із візитом президент Латвії Егілс Левітс разом із дружиною.

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Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського

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