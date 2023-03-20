Расследование военных преступлений России в Украине. МУС просит дополнительного финансирования

Март, 20 в 12:28

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан готовит ходатайство о выделении дополнительных средств для расследования военных преступлений РФ в Украине, это касается и дела российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Как пишет издание, 20 марта в Лондоне состоится конференция, организованная совместно правительствами Великобритании и Нидерландов.

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Ее цель – сбор средств для финансирования работы суда по расследованию военных преступлений в Украине.

– В конференции, организованной заместителем премьер-министра Великобритании Домиником Раабом и министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгоз-Зегериусом, примут участие представители более 40 стран, — говорится в сообщении.

Сообщается, что Великобритания предоставляет дополнительные 395 тыс. фунтов стерлингов для финансирования работы МКС.

Также в мероприятии примет участие министр юстиции Украины Денис Малюська и генпрокурор Украины Андрей Костин.

Отмечается, что сейчас бюджет суда не увеличился, хотя в Украине работает 40 следователей.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.