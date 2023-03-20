Розслідування воєнних злочинів Росії в Україні. МКС просить додаткового фінансування

Березень, 20 в 12:28

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС) Карім Хан готує клопотання про виділення додаткових коштів для розслідування воєнних злочинів РФ в Україні, це стосується і справи російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє британська газета The Guardian.

Як пише видання, 20 березня у Лондоні відбудеться конференція, організована спільно урядами Великої Британії та Нідерландів.

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Її мета — збір коштів для фінансування роботи суду щодо розслідування воєнних злочинів в Україні.

– У конференції, організованій заступником прем’єр-міністра Великої Британії Домініком Раабом та міністром юстиції та безпеки Нідерландів Діланом Ешілгоз-Зегеріусом, візьмуть участь представники понад 40 країн, – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Велика Британія надає додаткові 395 тис. фунтів стерлінгів для фінансування роботи МКС.

Також у заході візьме участь міністр юстиції України Денис Малюська та генпрокурор України Андрій Костін.

Зазначається, що наразі бюджет суду не збільшився, хоча в Україні працює 40 слідчих.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Олексіївни Львової-Бєлової.