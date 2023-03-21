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Путин знает, как плохо у него идут дела в Украине — Кирби

Бедрак Виктория, редактор ленты
Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин осознает, что война РФ против Украины идет не по плану.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Очевидно, что он знает — он должен знать, насколько плохи дела у него в Украине. Я имею в виду, что более 50% территории, которую они забрали у Украины в первые недели и месяцы войны, украинцы уже вернули обратно, — сказал он.

Кирби отметил, что сейчас активные бои продолжаются только вокруг Бахмута в Донецкой области.

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— И вот сегодня 20 марта, а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они воюют за это, но украинцы не сдаются, — добавил он.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что США работают над тем, чтобы Украина была хорошо подготовлена и способна защитить себя в ближайшие недели и месяцы.

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