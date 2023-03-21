Путин знает, как плохо у него идут дела в Украине — Кирби

Март, 21 в 10:34

Российский диктатор Владимир Путин осознает, что война РФ против Украины идет не по плану.

Об этом на брифинге заявил координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Очевидно, что он знает — он должен знать, насколько плохи дела у него в Украине. Я имею в виду, что более 50% территории, которую они забрали у Украины в первые недели и месяцы войны, украинцы уже вернули обратно, — сказал он.

Кирби отметил, что сейчас активные бои продолжаются только вокруг Бахмута в Донецкой области.

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— И вот сегодня 20 марта, а Бахмут до сих пор не в руках россиян. Теперь они воюют за это, но украинцы не сдаются, — добавил он.

Представитель Белого дома также подчеркнул, что США работают над тем, чтобы Украина была хорошо подготовлена и способна защитить себя в ближайшие недели и месяцы.