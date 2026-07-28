Сергей Притула поделился редким семейным контентом. По случаю дня рождения старшей дочери Саломии, которой 27 июля исполнилось 9 лет, звездный отец опубликовал ее новое фото.

Сергей Притула трогательно поздравил дочь Соломию с 9-летием

В своем Instagram Сергей Притула вспомнил день, когда девочка появилась на свет, и рассказал о ее увлечениях и характере.

— Ты родилась жарким вечером июля 2017 года, когда небо над Киевом было затянуто грозовыми облаками. Били молнии. Не знаю, влияют ли природные явления на характер, но ты стала девочкой-молнией! Потому что молниеносно овладеваешь всем новым в своей жизни, тебе есть дело ко всему: спорт, музыка, рисование! Первая пластунка в нашей семье, — подписал фото Притула.

Кроме того, волонтер выразил дочери благодарность за ее искреннюю любовь к братьям, сестренке и родителям.

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— Спасибо, что учишь нас с мамой быть лучше! Спасибо за то, как умеешь любить нас, братьев и сестру. Как умеешь быть искренней! Может, когда-нибудь ты явишься в соцсетях и наткнешься на это сообщение. Так хочу, чтобы ты знала: твой папа – голова твоего фан-клуба! Любим тебя со всей силы, нежный наш цветочек, — написал волонтер.

Что известно о семье Сергея Притулы

Сергей Притула и его жена Екатерина Сопельник обручились в 2015 году. Супруги — многодетные родители: они воспитывают общих дочерей Соломию и Стефанию, а также сына Марка.

Также у волонтера есть старший сын Дмитрий от первого брака с Юлией Андрийчук.

Напомним, что Сергей Притула окрестил младшего сына в Киево-Печерской лавре после удара РФ. Волонтер назвал символическим проведение обряда после российской атаки на святыню.

Фото: Сергей Притула

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