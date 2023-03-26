Март, 25 в 23:27

Под Москвой вечером 25 марта начался пожар на металлургическом заводе Фрегат, который является крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.

Как сообщают российские СМИ, горит один из цехов предприятия.

— На улице Кирова, дом 3, здание 6 произошло возгорание в цехе аккумуляторов, — приводят росСМИ заявление МЧС России.

Отмечается, что здание, в котором начался пожар, построено из металлокаркаса.

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Справочно. Завод Фрегат является крупнейшим российским металлургическим заводом, специализирующимся на производстве вторичного свинца. Летом 2022 года сообщалось, что завод приостановил деятельность.

Напомним, перед этим, 25 марта, в Москве возник пожар на территории международного делового центра Москва-Сити.

Кроме того, пожар сегодня был и в российском городе Аксай Ростовской области, где горел склад целлюлозной продукции.

Фото: Sternenko