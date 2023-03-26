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Под Москвой загорелся крупнейший металлургический завод России Фрегат

Илья Нежигай, редактор ленты
Под Москвой загорелся крупнейший металлургический завод России Фрегат

Под Москвой вечером 25 марта начался пожар на металлургическом заводе Фрегат, который является крупнейшим металлургическим заводом Российской Федерации.

Как сообщают российские СМИ, горит один из цехов предприятия.

— На улице Кирова, дом 3, здание 6 произошло возгорание в цехе аккумуляторов, — приводят росСМИ заявление МЧС России.

Отмечается, что здание, в котором начался пожар, построено из металлокаркаса.

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Справочно. Завод Фрегат является крупнейшим российским металлургическим заводом, специализирующимся на производстве вторичного свинца. Летом 2022 года сообщалось, что завод приостановил деятельность.

Напомним, перед этим, 25 марта, в Москве возник пожар на территории международного делового центра Москва-Сити.

Кроме того, пожар сегодня был и в российском городе Аксай Ростовской области, где горел склад целлюлозной продукции.

Фото: Sternenko

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