Березень, 25 в 23:27

Під Москвою ввечері 25 березня почалась пожежа на металургійному заводі Фрегат, який є найбільшим металургійним заводом Російської Федерації.

Як повідомляють російські ЗМІ, горить один з цехів підприємства.

– На вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6 сталося займання у цеху акумуляторів, – наводять росЗМІ заяву МНС Росії.

Зазначається, що будівля, в якій розпочалася пожежа, збудована з металокаркасу.

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Довідково. Завод Фрегат є найбільшим російським металургійним заводом, що спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Влітку 2022 року повідомлялось, що завод призупинив діяльність.

Нагадаємо, перед цим, 25 березня, у Москві виникла пожежа на території міжнародного ділового центру Москва-Сіті.

Крім того, пожежа сьогодні була і у російському місті Аксай Ростовської області, де палав склад целюлозної продукції.

Фото: Sternenko