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Під Москвою загорівся найбільший металургійний завод Росії Фрегат

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Під Москвою загорівся найбільший металургійний завод Росії Фрегат

Під Москвою ввечері 25 березня почалась пожежа на металургійному заводі Фрегат, який є найбільшим металургійним заводом Російської Федерації.

Як повідомляють російські ЗМІ, горить один з цехів підприємства.

– На вулиці Кірова, будинок 3, будівля 6 сталося займання у цеху акумуляторів, – наводять росЗМІ заяву МНС Росії.

Зазначається, що будівля, в якій розпочалася пожежа, збудована з металокаркасу.

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Довідково. Завод Фрегат є найбільшим російським металургійним заводом, що спеціалізується на виробництві вторинного свинцю. Влітку 2022 року повідомлялось, що завод призупинив діяльність.

Нагадаємо, перед цим, 25 березня, у Москві виникла пожежа на території міжнародного ділового центру Москва-Сіті.

Крім того, пожежа сьогодні була і у російському місті Аксай Ростовської області, де палав склад целюлозної продукції.

Фото: Sternenko

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