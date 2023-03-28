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Словакия намерена увеличить производство 155-мм снарядов в пять раз

Бедрак Виктория, редактор ленты
Словаччина прапор
Фото: Depositphotos

Словакия может увеличить производство артиллерийских боеприпасов с 30 000 до 150 000 в год.

Об этом сообщил министр обороны Словакии Ярослав Надь во время конференции по внешней и европейской политике Братиславы, пишет Bloomberg.

По его словам, Словакия уже инвестирует в расширение мощностей, что должно увеличить годовой выпуск до 100 000 снарядов.

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— Цифра в 150 тысяч может быть достигнута при дополнительной поддержке ЕС, о чем шла речь во время прошлонедельного визита еврокомиссара по внутреннему рынку и услуг Тьерри Бретона в отношении словацких объектов вооружения, — отметил министр.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что Братислава передала Украине первые четыре многоцелевых истребителя МиГ-29.

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Источник: Bloomberg
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