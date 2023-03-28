Словаччина має намір збільшити виробництво 155-мм снарядів у п’ять разів
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Словаччина може збільшити виробництво артилерійських боєприпасів з 30 тис. до 150 тис. на рік.
Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час конференції щодо зовнішньої та європейської політики Братислави, пише Bloomberg.
За його словами, Словаччина вже інвестує в розширення потужностей, що має збільшити річний випуск до 100 тис. снарядів.
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– Цифра в 150 тис. може бути досягнута за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулотижневого візиту єврокомісара з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретона стосовно словацьких об’єктів озброєння, – зазначив міністр.
Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Братислава передала Україні перші чотири багатоцільові винищувачі МіГ-29.