Словаччина має намір збільшити виробництво 155-мм снарядів у п’ять разів

Березень, 28 в 13:11

Словаччина може збільшити виробництво артилерійських боєприпасів з 30 тис. до 150 тис. на рік.

Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь під час конференції щодо зовнішньої та європейської політики Братислави, пише Bloomberg.

За його словами, Словаччина вже інвестує в розширення потужностей, що має збільшити річний випуск до 100 тис. снарядів.

Зараз дивляться

– Цифра в 150 тис. може бути досягнута за додаткової підтримки ЄС, про що йшлося під час минулотижневого візиту єврокомісара з внутрішнього ринку та послуг Тьєррі Бретона стосовно словацьких об’єктів озброєння, – зазначив міністр.

Раніше міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що Братислава передала Україні перші чотири багатоцільові винищувачі МіГ-29.