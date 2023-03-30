Решительно отрицаем обвинения. WSJ требует от РФ освободить своего репортера

Март, 30 в 14:55

The Wall Street Journal требует от России освободить журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники ФСБ якобы по подозрению в шпионаже.

Об этом пишет WSJ.

— The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в якобы шпионаже в интересах американского правительства.

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Фото: Evan Gershkovich