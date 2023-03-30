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Решительно отрицаем обвинения. WSJ требует от РФ освободить своего репортера

Бедрак Виктория, редактор ленты
Решительно отрицаем обвинения. WSJ требует от РФ освободить своего репортера

The Wall Street Journal требует от России освободить журналиста Эвана Гершковича, которого задержали сотрудники ФСБ якобы по подозрению в шпионаже.

Об этом пишет WSJ.

— The Wall Street Journal решительно отрицает обвинения ФСБ и требует немедленного освобождения нашего надежного и преданного репортера Эвана Гершковича. Мы солидарны с Эваном и его семьей, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге представители российской ФСБ задержали корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Его обвиняют в якобы шпионаже в интересах американского правительства.

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Фото: Evan Gershkovich

Источник: The Wall Street Journal
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