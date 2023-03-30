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Рішуче заперечуємо звинувачення. WSJ вимагає від РФ звільнити свого репортера

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Рішуче заперечуємо звинувачення. WSJ вимагає від РФ звільнити свого репортера

The Wall Street Journal вимагає від Росії звільнити журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники ФСБ нібито за підозрою у шпигунстві.

Про це пише WSJ.

– The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною, – йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича.  Його звинувачують у нібито шпигунстві в інтересах американського уряду.

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Фото: Evan Gershkovich

Джерело: The Wall Street Journal
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