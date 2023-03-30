Рішуче заперечуємо звинувачення. WSJ вимагає від РФ звільнити свого репортера
The Wall Street Journal вимагає від Росії звільнити журналіста Евана Гершковича, якого затримали співробітники ФСБ нібито за підозрою у шпигунстві.
Про це пише WSJ.
– The Wall Street Journal рішуче заперечує звинувачення ФСБ і вимагає негайного звільнення нашого надійного та відданого репортера Евана Гершковича. Ми солідарні з Еваном та його родиною, – йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що у Єкатеринбурзі представники російської ФСБ затримали кореспондента The Wall Street Journal Евана Гершковича. Його звинувачують у нібито шпигунстві в інтересах американського уряду.
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Фото: Evan Gershkovich