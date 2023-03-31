Март, 31 в 20:06

Сегодня риск применения ядерного оружия выше чем на пике холодной войны. Мир должен деэскалировать напряженность.

Об этом заявила заместитель генсекретаря Организации Объединенных Наций по делам разоружения Идзуми Накамицу во время заседания Совета безопасности ООН 31 марта.

— Риск применения ядерного оружия сейчас выше, чем даже на пике холодной войны. Ситуация в Украине показывает очень яркий пример для такого риска, — заявила заместитель генсека ООН.

Она подчеркнула, что отсутствие диалога по архитектуре разоружения в сочетании с опасной риторикой и неприкрытыми или прикрытыми угрозами является основным факторами возможной эскалации.

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— Я хочу повторить, государства должны избегать любых действий, которые могут привести к эскалации. Нам необходим диалог, чтобы провести деэскалацию этого напряжения, и чтобы обеспечить меры прозрачности и развития доверия. Ради безопасности всех нас, я призываю Российскую Федерацию, США и ООН вернуться к обсуждению нового договора о ядерном оружии. Эти действия крайне необходимы для международной стабильности, — сказала Накамицу.

Она также призвала все государства-участники договора о нераспространении ядерного оружия — выполнять свои обязательства и приложить усилия, чтобы снизить ядерные риски.

Источник: UN Web TV