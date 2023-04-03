Концерн Rheinmetall строит в Румынии центр для обслуживания и ремонта вооружения ВСУ

Апрель, 03 в 8:37

Немецкий концерн Rheinmetall строит центр технического обслуживания и логистики в Румынии, недалеко от границы с Украиной. Там должен происходить ремонт западного вооружения, которое используют ВСУ.

Об этом сообщает N-tv.

Указано, что центр начнет работу в апреле. Он должен “играть центральную роль в поддержании оперативной готовности западных боевых систем, которые используются в Украине, и в их материально-техническом обеспечении”.

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По данным представителей компании, центр будет обслуживать самоходные гаубицы, военные грузовики, боевые танки Leopard 2 и Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs.

— Для нас ключевая задача — предоставить силам НАТО и Украине наилучшую поддержку в этой критической ситуации, — сказал гендиректор Rheinmetall Армин Паппергер.

Издание добавило, что в июне 2022 года Rheinmetall и компания KMW основали подобный центр технического обслуживания в Литве, чтобы обслуживать вооружение литовских и других сил НАТО, дислоцированных в странах Балтии.

Ранее украинский оборонный завод Маяк начал изготовление новых авиационных боеприпасов осколочного действия для подразделений Вооруженных сил Украины.

Источник: N-tv