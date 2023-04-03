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Факти / Світ

Концерн Rheinmetall будує в Румунії центр для обслуговування і ремонту озброєння ЗСУ

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Leopard 2A4
Фото: Getty Images

Німецький концерн Rheinmetall будує центр технічного обслуговування та логістики в Румунії, неподалік від кордону з Україною. Там має відбуватися ремонт західного озброєння, яке використовують ЗСУ.

Про це повідомляє  N-tv.

Зазначено, що центр почне роботу у квітні. Він має “відігравати центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовуються в Україні, і в їхньому матеріально-технічному забезпеченні”.

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За даними представників компанії, центр обслуговуватиме самохідні гаубиці, військові вантажівки, бойові танки Leopard 2 і Challenger, БМП Marder, БТР Fuchs.

– Для нас ключове завдання – надати силам НАТО та Україні найкращу підтримку в цій критичній ситуації, – сказав гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Видання додало, що в червні 2022 року Rheinmetall та компанія KMW заснували подібний центр технічного обслуговування в Литві, щоб обслуговувати озброєння литовських та інших сил НАТО, дислокованих у країнах Балтії.

Раніше український оборонний завод Маяк розпочав виготовлення нових авіаційних боєприпасів осколкової дії для підрозділів Збройних сил України.

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Джерело: N-tv

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