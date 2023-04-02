Зона поражения 11 метров. В Украине начали изготавливать новые боеприпасы для БПЛА

Апрель, 02 в 14:30

Украинский оборонный завод Маяк начал изготовление новых авиационных боеприпасов осколочного действия для подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом предприятие сообщает в Facebook.

Отмечается, что эти боеприпасы осколочного действия, которые можно применять с беспилотных авиационных комплексов.

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– Авиационные боеприпасы к БПАК осколочного действия: ОБП-23.1 весом 1 кг — гарантированная зона поражения радиусом 11 метров. ОБП-23.05 весом 0,5 кг — гарантированная зона поражения радиусом 4,5 метра, – говорится в сообщении.

Напомним, государственный концерн Укроборонпром в кооперации со страной НАТО наладил производство артиллерийского 122-мм снаряда за рубежом. Первую партию уже отгрузили ВСУ.