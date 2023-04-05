9 человек пропали без вести: возле Турции затонуло судно, следовавшее в Украину

Апрель, 05 в 14:35

5 апреля у побережья Турции затонуло грузовое судно с 14 членами экипажа на борту. Оно направлялось в украинский город Измаил из турецкого порта Искендерун.

Об этом сообщили турецкие органы власти.

Отмечается, что грузовое судно Joe 2 шло под флагом Гвинеи-Бисау и затонуло в районе города Кумлуджа в провинции Анталия.

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Сигнал бедствия береговая охрана получила в 3:47 утра и отправила на помощь судно, несколько катеров и два вертолета.

Пятерых членов экипажа удалось спасти: двоих из них вытащили из воды и эвакуировали вертолетами, еще троих спасли другие коммерческие суда. Продолжаются поиски девяти человек. Все члены экипажа были гражданами Сирии.

О причинах затопления судна не сообщается.

Главная прокуратура Кумлуджи начала расследование.

Напомним, что в связи с войной коммерческие суда заходят в порты Украины через так называемый “зерновой коридор”, согласованный в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Источник: Hurriyet