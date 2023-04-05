9 людей зникли безвісти: біля Туреччини затонуло судно, яке прямувало до України

Квітень, 05 в 14:35

5 квітня біля узбережжя Туреччини затонуло вантажне судно з 14 членами екіпажу на борту. Воно прямувало до українського міста Ізмаїл із турецького порту Іскендерун.

Про це повідомили турецькі органи влади.

Зазначається, що вантажне судно Joe 2 йшло під прапором Гвінеї-Бісау і затонуло у районі міста Кумлуджа, що у провінції Анталія.

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Сигнал лиха берегова охорона отримала о 3:47 ранку і відправила на допомогу судно, кілька катерів і два вертольоти.

П’ятьох членів екіпажу вдалося врятувати: двох із них витягнули з води та перемістили гелікоптерами, ще трьох врятували інші комерційні судна. Тривають пошуки дев’ятьох людей. Усі члени екіпажу були громадянами Сирії.

Про причини затоплення судна не повідомляється.

Головна прокуратура Кумлуджі розпочала розслідування.

Нагадаємо, що у зв’язку з війною комерційні судна заходять до портів України через так званий “зерновий коридор”, погоджений у межах Чорноморської зернової ініціативи.

Джерело: Hurriyet