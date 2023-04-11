Это церковь Советского Союза, которая переросла в ФСБ: Коваленко о запрете УПЦ МП
Настало время люстрации в религиозной среде, в частности, нужно обеспечить духовную безопасность Украины от УПЦ Московского патриархата.
Об этом заявил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости (ПЦУ) Георгий Коваленко.
— Московский патриархат — это церковь Советского Союза, созданная фактически по указанию Сталина при непосредственном участии НКВД, которое потом переросло в КГБ, и сейчас в ФСБ. То есть все те советские архиереи, которые получали отношение в советские времена, сотрудничали с советской, а потом — российской разведкой. Я думаю, что часть этого сотрудничества, в частности, вознаграждения за это сотрудничество, это российские паспорта, — рассказал он.
По мнению Коваленко, необходимо провести люстрацию в религиозной среде, чтобы духовно защитить государство.
— Я думаю, что пришло время люстрации, в частности, и в религиозной среде. Пришло время, как говорит президент, духовно защитить Украину, гарантировать духовную безопасность нашей страны, — считает ректор.