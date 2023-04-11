Это церковь Советского Союза, которая переросла в ФСБ: Коваленко о запрете УПЦ МП

Апрель, 10 в 21:59

Настало время люстрации в религиозной среде, в частности, нужно обеспечить духовную безопасность Украины от УПЦ Московского патриархата.

Об этом заявил ректор Открытого православного университета Святой Софии-Премудрости (ПЦУ) Георгий Коваленко.

— Московский патриархат — это церковь Советского Союза, созданная фактически по указанию Сталина при непосредственном участии НКВД, которое потом переросло в КГБ, и сейчас в ФСБ. То есть все те советские архиереи, которые получали отношение в советские времена, сотрудничали с советской, а потом — российской разведкой. Я думаю, что часть этого сотрудничества, в частности, вознаграждения за это сотрудничество, это российские паспорта, — рассказал он.

По мнению Коваленко, необходимо провести люстрацию в религиозной среде, чтобы духовно защитить государство.

Сейчас смотрят