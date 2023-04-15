В результате столкновений между вооруженными силами и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF) были повреждены по меньшей мере два самолета в аэропорту Хартума. Один из самолетов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

По данным Flightradar24, портала, отслеживающего перемещение самолетов, из видео и фотографий из Хартума следует, что несколько самолетов, в том числе Saudia A330 и SkyUp 737, “были серьезно повреждены во время попытки государственного переворота”. Портал подтвердил, что самолеты находятся на земле в Судане.

Отмечается, что самолет Saudia A330 прибыл из Эр-Рияда (столица Саудовской Аравии), а SkyUp 737 — из Джидды (Саудовская Аравия) для компании Sun Air.

В сообщении украинской авиакомпании SkyUp Airlines говорится, что ее самолеты находятся в Судане, что предусмотрено контрактом авиационного лизинга с авиакомпанией Sun Air.

Позже авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines подтвердила, что ее самолет задело обстрелами в аэропорту, когда шла подготовка к плановому отправлению рейса с пассажирами и экипажем на борту. Сейчас пассажиры были перемещены в посольство Саудовской Аравии в Судане, а рейсы в и из страны — отменены.

В SkyUp Airlines говорят, что на одном из самолетов авиакомпании, который находится в аэропорту Хартума, сработал аварийный радиобуй, но установить состояние авиасудна пока невозможно.

— 36 сотрудников, находящихся в стране, сейчас находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь. Наша главная задача сейчас — организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся этим вместе с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о решении ситуации, как только это будет возможно, — говорится в сообщении.

Представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что пока информация о захвате украинских заложников, которую распространили некоторые СМИ, не подтверждается.

Относительно обострения ситуации в международном аэропорту Хартума, Николенко подтвердил, что там действительно находились члены украинского авиационного экипажа.

— Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими занимается украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопрос безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле, — добавил он.

#KhartoumAirport has shut down all traffic. Fighting is ongoing in the city. Sudanese Air Force is involved in the fighting. Fatalities feared. Multiple aircraft were hit by RPG fire and gunshots. Developing situation… pic.twitter.com/g3oaybYwOO — JACDEC (@JacdecNew) April 15, 2023

Контекст

Суданский синдикат врачей заявил, что в аэропорту погибли двое гражданских лиц, не уточняя обстоятельств. В заявлении комитета говорится, что еще один человек был застрелен в штате Северный Кордофан, пишет AP.

Тем временем BBC сообщила, что корреспондент BBC News Arabic в Хартуме Мохаммед Осман был избит суданским солдатом. По сообщению телерадиокомпании, военные остановили машину Османа, когда он ехал на работу, и забрали его в штаб армии в Омдурмане. Когда он объяснял офицерам свои действия, его сзади ударил по голове солдат, сообщает ВВС.

Боевые действия происходят после месяцев эскалации напряженности в отношениях между генералами и лет политических беспорядков после военного переворота в октябре 2021 года.

BREAKING NEWS: A military coup is taking shape in #Sudan soldiers have captured the airport and loud gunfire and smoke have been reported in Sudanese capital Khartoum. pic.twitter.com/tyxLBX5Bpz — MP???????? #UOT#Zivuge (@SuunaKing_James) April 15, 2023

Общая картина

В суданской столице, Хартум, вспыхнула стычка между вооруженными силами Судана и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF), а некоторые СМИ пишут о попытке госпереворота.

Военизированные силы быстрой поддержки Судана сообщили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армии и международный аэропорт Хартума.

В ряде заявлений военные также объявили RSF повстанческой силой и применили военно-воздушную силу против позиций RSF в Хартуме и его окрестностях.

Нынешняя напряженность в отношениях между военными и военизированными формированиями возникла из-за разногласий относительно того, как RSF, возглавляемые генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, должны быть интегрированы в армию и какой орган должен контролировать этот процесс. Слияние является ключевым условием неподписанного переходного соглашения Судана с политическими группировками.

Бои начались на военной базе к югу от Хартума, когда обе стороны обменялись обвинениями в инициировании нападения. Затем столкновения распространились на многие районы столицы, в том числе вокруг военного штаба, аэропорта и Республиканского дворца, резиденции президента страны.

Сегодня страной управляют генералы через так называемый Суверенный совет после переворота в октябре 2021 года. Генерал Бурхан является президентом Совета, а Хемедти — его вице-президентом.

Впрочем предложенный переход к гражданскому правительству натолкнулся на график интеграции RSF в национальную армию — RSF хотели отложить ее на 10 лет, но армия заявила, что это должно произойти за два года.

Хемедти был ключевой фигурой в конфликте в Дарфуре, который начался в 2003 году и привел к гибели сотен тысяч людей.

Западные державы и региональные лидеры призвали обе стороны к деэскалации напряженности и возвращению к переговорам, направленным на восстановление гражданского правления.

Переворот 2021 года завершил более чем двухлетний период, когда военные и гражданские лидеры делили власть. Это соглашение было заключено после свержения многолетнего авторитарного президента Судана Омара аль-Башира.

После переворота в Хартуме регулярно происходят продемократические протесты.

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