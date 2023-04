В результате столкновений между вооруженными силами и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF) были повреждены по меньшей мере два самолета в аэропорту Хартума. Один из самолетов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

По данным Flightradar24, портала, отслеживающего перемещение самолетов, из видео и фотографий из Хартума следует, что несколько самолетов, в том числе Saudia A330 и SkyUp 737, “были серьезно повреждены во время попытки государственного переворота”. Портал подтвердил, что самолеты находятся на земле в Судане.

Отмечается, что самолет Saudia A330 прибыл из Эр-Рияда (столица Саудовской Аравии), а SkyUp 737 — из Джидды (Саудовская Аравия) для компании Sun Air.

В сообщении украинской авиакомпании SkyUp Airlines говорится, что ее самолеты находятся в Судане, что предусмотрено контрактом авиационного лизинга с авиакомпанией Sun Air.

Позже авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines подтвердила, что ее самолет задело обстрелами в аэропорту, когда шла подготовка к плановому отправлению рейса с пассажирами и экипажем на борту. Сейчас пассажиры были перемещены в посольство Саудовской Аравии в Судане, а рейсы в и из страны — отменены.

В SkyUp Airlines говорят, что на одном из самолетов авиакомпании, который находится в аэропорту Хартума, сработал аварийный радиобуй, но установить состояние авиасудна пока невозможно.

Представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что пока информация о захвате украинских заложников, которую распространили некоторые СМИ, не подтверждается.

Относительно обострения ситуации в международном аэропорту Хартума, Николенко подтвердил, что там действительно находились члены украинского авиационного экипажа.

#KhartoumAirport has shut down all traffic. Fighting is ongoing in the city. Sudanese Air Force is involved in the fighting. Fatalities feared. Multiple aircraft were hit by RPG fire and gunshots. Developing situation… pic.twitter.com/g3oaybYwOO

— JACDEC (@JacdecNew) April 15, 2023