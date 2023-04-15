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Илья Нежигай, редактор ленты

Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании

Во время вооруженных столкновений в Судане поврежден самолет украинской авиакомпании
Фото: Getty Images

В результате столкновений между вооруженными силами и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF) были повреждены по меньшей мере два самолета в аэропорту Хартума. Один из самолетов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

По данным Flightradar24, портала, отслеживающего перемещение самолетов, из видео и фотографий из Хартума следует, что несколько самолетов, в том числе Saudia A330 и SkyUp 737, “были серьезно повреждены во время попытки государственного переворота”. Портал подтвердил, что самолеты находятся на земле в Судане.

Отмечается, что самолет Saudia A330 прибыл из Эр-Рияда (столица Саудовской Аравии), а SkyUp 737 — из Джидды (Саудовская Аравия) для компании Sun Air.

В сообщении украинской авиакомпании SkyUp Airlines говорится, что ее самолеты находятся в Судане, что предусмотрено контрактом авиационного лизинга с авиакомпанией Sun Air.

Позже авиакомпания Саудовской Аравии Saudi Arabian Airlines подтвердила, что ее самолет задело обстрелами в аэропорту, когда шла подготовка к плановому отправлению рейса с пассажирами и экипажем на борту. Сейчас пассажиры были перемещены в посольство Саудовской Аравии в Судане, а рейсы в и из страны — отменены.

В SkyUp Airlines говорят, что на одном из самолетов авиакомпании, который находится в аэропорту Хартума, сработал аварийный радиобуй, но установить состояние авиасудна пока невозможно.

— 36 сотрудников, находящихся в стране, сейчас находятся в относительно безопасном месте, с ними есть связь. Наша главная задача сейчас — организовать безопасные условия пребывания сотрудников и помочь им как можно быстрее покинуть страну. Мы занимаемся этим вместе с Посольством Украины в Египте, Почетным Консульством Украины в Судане, МИД Украины и другими государственными структурами. Мы обязательно сообщим о решении ситуации, как только это будет возможно, — говорится в сообщении.

Представитель украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии Фактам ICTV заявил, что пока информация о захвате украинских заложников, которую распространили некоторые СМИ, не подтверждается.

Относительно обострения ситуации в международном аэропорту Хартума, Николенко подтвердил, что там действительно находились члены украинского авиационного экипажа.

— Эту группу людей удалось вывезти. Сейчас они находятся в безопасном месте. Ими занимается украинский почетный консул в Судане. МИД и посольство Украины в Египте держат вопрос безопасности украинских граждан в Судане на особом контроле, — добавил он.

Контекст

Суданский синдикат врачей заявил, что в аэропорту погибли двое гражданских лиц, не уточняя обстоятельств. В заявлении комитета говорится, что еще один человек был застрелен в штате Северный Кордофан, пишет AP.

Тем временем BBC сообщила, что корреспондент BBC News Arabic в Хартуме Мохаммед Осман был избит суданским солдатом. По сообщению телерадиокомпании, военные остановили машину Османа, когда он ехал на работу, и забрали его в штаб армии в Омдурмане. Когда он объяснял офицерам свои действия, его сзади ударил по голове солдат, сообщает ВВС.

Боевые действия происходят после месяцев эскалации напряженности в отношениях между генералами и лет политических беспорядков после военного переворота в октябре 2021 года.

Общая картина

В суданской столице, Хартум, вспыхнула стычка между вооруженными силами Судана и военизированными силами быстрой поддержки Судана (RSF), а некоторые СМИ пишут о попытке госпереворота.

Военизированные силы быстрой поддержки Судана сообщили, что взяли под контроль президентский дворец, резиденцию главнокомандующего армии и международный аэропорт Хартума.

В ряде заявлений военные также объявили RSF повстанческой силой и применили военно-воздушную силу против позиций RSF в Хартуме и его окрестностях.

Нынешняя напряженность в отношениях между военными и военизированными формированиями возникла из-за разногласий относительно того, как RSF, возглавляемые генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, должны быть интегрированы в армию и какой орган должен контролировать этот процесс. Слияние является ключевым условием неподписанного переходного соглашения Судана с политическими группировками.

Бои начались на военной базе к югу от Хартума, когда обе стороны обменялись обвинениями в инициировании нападения. Затем столкновения распространились на многие районы столицы, в том числе вокруг военного штаба, аэропорта и Республиканского дворца, резиденции президента страны.

Сегодня страной управляют генералы через так называемый Суверенный совет после переворота в октябре 2021 года. Генерал Бурхан является президентом Совета, а Хемедти — его вице-президентом.

Впрочем предложенный переход к гражданскому правительству натолкнулся на график интеграции RSF в национальную армию — RSF хотели отложить ее на 10 лет, но армия заявила, что это должно произойти за два года.

Хемедти был ключевой фигурой в конфликте в Дарфуре, который начался в 2003 году и привел к гибели сотен тысяч людей.

Западные державы и региональные лидеры призвали обе стороны к деэскалации напряженности и возвращению к переговорам, направленным на восстановление гражданского правления.

Переворот 2021 года завершил более чем двухлетний период, когда военные и гражданские лидеры делили власть. Это соглашение было заключено после свержения многолетнего авторитарного президента Судана Омара аль-Башира.

После переворота в Хартуме регулярно происходят продемократические протесты.

Авіакомпанія, Судан, Україна
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