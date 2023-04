Внаслідок сутичок між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Один з літаків належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

За даними Flightradar24, порталу, що відстежує переміщення літаків, що з відео та фотографій із Хартума випливає, що кілька літаків, зокрема Saudia A330 і SkyUp 737, “були серйозно пошкоджені під час спроби державного перевороту”. Портал підтвердив, що літаки знаходяться на землі у Судані.

Зазначається, що літак Saudia A330 прибув з Ер-Ріяда (столиця Саудівської Аравії), а SkyUp 737 — із Джидди (Саудівська Аравія) для компанії Sun Air.

У повідомленні української авіакомпанії SkyUp Airlines йдеться, що її літаки знаходяться у Судані, що передбачено контрактом авіаційного лізингу з авіакомпанією Sun Air.

Пізніше авіакомпанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Airlines підтвердила, що її літак зачепило обстрілами в аеропорту, коли йшла підготовка до планового відправлення рейсу з пасажирами та екіпажем на борту. Наразі пасажири були переміщені до посольства Саудівської Аравії в Судані, а рейси в та з країни – скасовані.

У SkyUp Airlines кажуть, що на одному з літаків авіакомпанії, який знаходиться в аеропорту Хартума, спрацював аварійний радіобуй, але встановити стан авіасудна наразі неможливо.

Представник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV заявив, що наразі інформація про захоплення українських заручників, яку поширили деякі ЗМІ, не підтверджується.

Щодо загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума, Ніколенко підтвердив, що там дійсно перебували члени українського авіаційного екіпажу.

– Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі, – додав він.

#KhartoumAirport has shut down all traffic. Fighting is ongoing in the city. Sudanese Air Force is involved in the fighting. Fatalities feared. Multiple aircraft were hit by RPG fire and gunshots. Developing situation… pic.twitter.com/g3oaybYwOO

— JACDEC (@JacdecNew) April 15, 2023