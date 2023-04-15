Внаслідок сутичок між збройними силами та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF) було пошкоджено щонайменше два літаки в аеропорту Хартума. Один з літаків належить українській авіакомпанії SkyUp Airlines.

За даними Flightradar24, порталу, що відстежує переміщення літаків, що з відео та фотографій із Хартума випливає, що кілька літаків, зокрема Saudia A330 і SkyUp 737, “були серйозно пошкоджені під час спроби державного перевороту”. Портал підтвердив, що літаки знаходяться на землі у Судані.

Зазначається, що літак Saudia A330 прибув з Ер-Ріяда (столиця Саудівської Аравії), а SkyUp 737 — із Джидди (Саудівська Аравія) для компанії Sun Air.

У повідомленні української авіакомпанії SkyUp Airlines йдеться, що її літаки знаходяться у Судані, що передбачено контрактом авіаційного лізингу з авіакомпанією Sun Air.

Пізніше авіакомпанія Саудівської Аравії Saudi Arabian Airlines підтвердила, що її літак зачепило обстрілами в аеропорту, коли йшла підготовка до планового відправлення рейсу з пасажирами та екіпажем на борту. Наразі пасажири були переміщені до посольства Саудівської Аравії в Судані, а рейси в та з країни – скасовані.

У SkyUp Airlines кажуть, що на одному з літаків авіакомпанії, який знаходиться в аеропорту Хартума, спрацював аварійний радіобуй, але встановити стан авіасудна наразі неможливо.

– 36 співробітників, що перебувають у країні, наразі знаходяться у відносно безпечному місці, з ними є зв’язок. Наше головне завдання зараз — організувати безпечні умови перебування співробітників та допомогти їм якнайшвидше залишити країну. Ми займаємось цим разом із Посольством України в Єгипті, Почесним Консульством України в Судані, МЗС України та іншими державними структурами. Ми обов’язково повідомимо про вирішення ситуації, як тільки це буде можливо, – йдеться у повідомленні.

Представник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у коментарі Фактам ICTV заявив, що наразі інформація про захоплення українських заручників, яку поширили деякі ЗМІ, не підтверджується.

Щодо загострення ситуації в міжнародному аеропорту Хартума, Ніколенко підтвердив, що там дійсно перебували члени українського авіаційного екіпажу.

– Цю групу людей вдалося вивезти. Зараз вони перебувають у безпечному місці. Ними опікується український почесний консул в Судані. МЗС та посольство України в Єгипті тримають питання безпеки українських громадян в Судані на особливому контролі, – додав він.

#KhartoumAirport has shut down all traffic. Fighting is ongoing in the city. Sudanese Air Force is involved in the fighting. Fatalities feared. Multiple aircraft were hit by RPG fire and gunshots. Developing situation… pic.twitter.com/g3oaybYwOO — JACDEC (@JacdecNew) April 15, 2023

Контекст

Суданський синдикат лікарів заявив, що в аеропорту загинули двоє цивільних осіб, не уточнюючи обставин. У заяві комітету йдеться, що ще один чоловік був застрелений у штаті Північний Кордофан, пише AP.

Тим часом BBC повідомила, що кореспондент BBC News Arabic в Хартумі Мохаммед Осман був побитий суданським солдатом. За повідомленням телерадіокомпанії, військові зупинили машину Османа, коли він їхав на роботу, і забрали його до штабу армії в Омдурмані. Коли він пояснював офіцерам свої дії, його ззаду вдарив по голові солдат, повідомляє ВВС.

Бойові дії відбуваються після місяців ескалації напруженості у відносинах між генералами і років політичних заворушень після військового перевороту в жовтні 2021 року.

BREAKING NEWS: A military coup is taking shape in #Sudan soldiers have captured the airport and loud gunfire and smoke have been reported in Sudanese capital Khartoum. pic.twitter.com/tyxLBX5Bpz — MP???????? #UOT#Zivuge (@SuunaKing_James) April 15, 2023

Загальна картина

У суданській столиці, Хартум, спалахнула сутичка між збройними силами Судану та воєнізованими силами швидкої підтримки Судану (RSF), а деякі ЗМІ пишуть про спробу держперевороту.

Воєнізовані сили швидкої підтримки Судану повідомили, що взяли під контроль президентський палац, резиденцію головнокомандувача армії та міжнародний аеропорт Хартума.

У низці заяв військові також оголосили RSF повстанською силою і застосували військово-повітряну силу проти позицій RSF в Хартумі і його околицях.

Нинішня напруженість у відносинах між військовими і воєнізованими формуваннями виникла через розбіжності щодо того, як RSF, очолювані генералом Мохаммедом Хамданом Дагало, повинні бути інтегровані в армію і який орган повинен контролювати цей процес. Злиття є ключовою умовою непідписаної перехідної угоди Судану з політичними угрупованнями.

Бої почалися на військовій базі на південь від Хартума, коли обидві сторони обмінялися звинуваченнями в ініціюванні нападу. Потім зіткнення поширилися на багато районів столиці, в тому числі навколо військового штабу, аеропорту і Республіканського палацу, резиденції президента країни.

Сьогодні країною керують генерали через так звану Суверенну раду після перевороту в жовтні 2021 року. Генерал Бурхан є президентом Ради, а Хемедті – її віцепрезидентом.

Втім запропонований перехід до цивільного уряду наштовхнувся на графік інтеграції RSF в національну армію – RSF хотіли відкласти її на 10 років, але армія заявила, що це має відбутися за два роки.

Хемедті був ключовою фігурою в конфлікті в Дарфурі, який розпочався в 2003 році і призвів до загибелі сотень тисяч людей.

Західні держави і регіональні лідери закликали обидві сторони до деескалації напруженості і повернення до переговорів, спрямованих на відновлення цивільного правління.

Переворот 2021 року завершив більш ніж дворічний період, коли військові та цивільні лідери ділили владу. Ця угода була укладена після повалення багаторічного авторитарного президента Судану Омара аль-Башира.

Після перевороту в Хартумі регулярно відбуваються продемократичні протести.

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