Вблизи воздушного пространства НАТО перехватили российские самолеты – ВВС Британии
Военно-воздушные силы Великобритании и Германии перехватили три российских самолета, находившихся вблизи воздушного пространства НАТО, а именно над Финским заливом и Балтийским морем.
Об этом сообщили британские ВВС.
Отмечается, что самолеты РФ перехватывали истребители Eurofighter Typhoon из состава 9-й эскадрильи Королевских ВВС и 71-го крыла Рихтофена ВВС Германии. Один из российских самолетов удалось идентифицировать как самолет-разведчик Ил-20 воздушно-космических сил России, направлявшийся в Калининградскую область.
Его встретили два базирующихся в Калининграде российских истребителя Су-27 и сопровождали через северо-западную часть эстонского региона полетной информации. На перехват со временем отправились самолеты Gripen военно-воздушных сил Швеции.
ВВС Британии сообщает, что этот перехват не уникален, но показывает приверженность коллективной обороне воздушного пространства НАТО.
— Наши союзники и партнеры в регионе должны быть уверены в том, что НАТО будет оставаться в дальнейшем, а Великобритания продолжает выполнять свои обязательства по коллективной обороне воздушного пространства НАТО, — подчеркивается в сообщении.
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