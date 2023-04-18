Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські літаки – ВПС Британії
Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили три російські літаки, що знаходились поблизу повітряного простору НАТО, а саме над Фінською затокою і Балтійським морем.
Про це повідомили британські ВПС.
Зазначається, що літаки РФ перехоплювали винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила Ріхтофен ВПС Німеччини. Один з російських літаків вдалося ідентифікувати як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, що прямував до Калінінградської області.
Його зустріли два російські винищувачі Су-27, що базуються в Калінінграді, й супроводили через північно-західну частину естонського регіону польотної інформації. На перехоплення згодом вирушили літаки Gripen військово-повітряних сил Швеції.
ВПС Британії повідомляє, що це перехоплення не є унікальним, але показує відданість колективній обороні повітряного простору НАТО.
– Наші союзники й партнери в регіоні повинні бути впевнені в тому, що НАТО тут залишатиметься й надалі, а Велика Британія продовжує виконувати свої зобов’язання щодо колективної оборони повітряного простору НАТО, – підкреслюється в повідомленні.
Росія депортувала з України понад 19 тисяч дітей. Такі дані сайту “Діти війни”. Найбільший акцент загарбники роблять на дітей – сиріт з окупованих територій. По-перше, рідні їх не шукатимуть, по-друге, дітей розглядають як своєрідну зброю проти України. Цю теорію підтверджує Володимир Сагайдак. Він – директор соціально-реабілітаційного центру для дітей. Шість місяців упродовж окупації він переховував від росіян 52 дитини і робив усе, аби їх насильно не депортували.Ольга Чайко