Поблизу повітряного простору НАТО перехопили російські літаки – ВПС Британії

Військово-повітряні сили Великої Британії та Німеччини перехопили три російські літаки, що знаходились поблизу повітряного простору НАТО, а саме над Фінською затокою і Балтійським морем.

Про це повідомили британські ВПС.

Зазначається, що літаки РФ перехоплювали винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ої ескадрильї Королівських ВПС і 71-го крила Ріхтофен ВПС Німеччини. Один з російських літаків вдалося ідентифікувати як літак-розвідник Іл-20 повітряно-космічних сил Росії, що прямував до Калінінградської області.

Його зустріли два російські винищувачі Су-27, що базуються в Калінінграді, й супроводили через північно-західну частину естонського регіону польотної інформації. На перехоплення згодом вирушили літаки Gripen військово-повітряних сил Швеції.

ВПС Британії повідомляє, що це перехоплення не є унікальним, але показує відданість колективній обороні повітряного простору НАТО.

– Наші союзники й партнери в регіоні повинні бути впевнені в тому, що НАТО тут залишатиметься й надалі, а Велика Британія продовжує виконувати свої зобов’язання щодо колективної оборони повітряного простору НАТО, – підкреслюється в повідомленні.

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