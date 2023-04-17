”Слив” секретных документов Пентагона. Пророссийский канал вела экс-офицер ВМС США — СМИ

Пророссийским каналом Donbass Devushka, через который слили по меньшей мере четыре секретных документа Пентагона, руководила экс-офицер Военно-морских сил США Сара Билс.

Об этом сообщает The Insider.

— Одна из крупнейших прокремлевских распространителей дезинформации и пропаганды, которая выдавала себя в сети за российскую еврейку из Луганска, оказалась разведенной женщиной средних лет из Нью-Джерси и ветераном ВМС США, — говорится в сообщении.

Указано, что женщину разоблачили участники интернет-сообщества Североатлантическая организация Fella (NAFO), которое борется с российской пропагандой.

Участники группы сопоставили фотографии и другую информацию и выяснили, что настоящее имя женщины — Сара Билс, при этом недавно она официально сменила его на другое, более российское.

Билс — бывший унтер-офицер ВМС США, недавно уволенная с действительной военной службы. Женщина родилась в Соединенных Штатах и живет в Ок Харборе, штат Вашингтон, рядом с военно-морской авиабазой Видби-Айленд, где она когда-то служила.

У пропагандистки с ником Donbass Devushka (в разное время она использовала псевдонимы Mila Medvedev, @luganskforlife, CheburekiVibes, MeatballSubZero, YuGopnik, GhostofLugansk) есть свой Telegram-канал, Twitter и YouTube-канал, где она выкладывает свой подкаст. У нее около 135 тыс. подписчиков.

Как утверждает Bellingcat, сфальсифицированные версии утечки бумаг были созданы именно в Telegram-канале Donbass Devushka. В то же время Билс это отрицает.

— В серии твитов и двух длинных постах в Telegram Билс подтвердила некоторые подробности своего прошлого. Она также утверждает, что администратор ее Telegram-канала поделился секретными документами, и добавила, что изображения были удалены после того, как она их обнаружила, а человек, который их разместил, “наказан”. Однако 14 апреля изображения документов все еще были на ее канале, — пишет Insider.

В пятницу, 7 апреля, в сети распространилась информация о якобы утечке секретных документов Пентагона.

Позже стало известно, что за масштабной утечкой “секретных документов” США и НАТО, в которых, в частности, говорится о потерях Украины и России в войне, стоит “молодой любитель оружия” Джек Тейшейра, который распространил документы на популярной среди геймеров онлайн-платформе Discord.

ФБР арестовало Джека Тейшейру 13 апреля.

Фото: скриншот The Insider

Источник : Insider

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