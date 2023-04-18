Пока нет признаков, чтобы Россия перебрасывала тактическое ядерное оружие в Беларусь, несмотря на заявления Москвы о намерении сделать это.

Об этом заявили генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время конференции НАТО по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению оружия массового уничтожения в Вашингтоне.

По словам Столтенберга, НАТО пока не видела “никаких изменений в ядерной позиции России, которые требуют каких-либо изменений в нашей ядерной позиции”.

Генсек Организации северноатлантического договора добавил, что угрожающее развертывание Москвы “является частью модели, которую мы наблюдаем на протяжении многих лет — но особенно после вторжения в Украину — опасной и безответственной ядерной риторики”.

НАТО внимательно следит за ситуацией, добавил Столтенберг.

Шерман присоединилась к комментариям Столтенберга, сказав, что Россия еще не перебросила оружие в Беларусь, но назвала эту угрозу “опасной эскалацией, без сомнения”.

— Мы все наблюдали и беспокоились, что (президент России, — Ред.) Владимир Путин применит то, что он считает нестратегическим тактическим ядерным оружием, или предпримет какие-то демонстрационные действия для эскалации, но эскалации с управляемым риском. Все мы очень внимательно следили за этим, и очень важно продолжать следить за этим, — сказала Шерман.

— Я думаю, что его заявление об отправке ядерного оружия в Беларусь — это его попытка использовать эту угрозу управляемым образом, — сказала она.

Напомним, в марте 2023 года Путин сообщил государственным СМИ, что Москва завершит строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия в Беларуси к началу июля.

Он сказал, что ракетный комплекс малой дальности Искандер — устройство, которое может быть оснащено ядерной или обычной боеголовкой — уже перевезен в Беларусь.

Источник : CNN

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