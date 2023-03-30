Эпизод шантажа: в ГУР объяснили, есть ли уже российское ядерное оружие в Беларуси
Украинская разведка пока не наблюдает размещения российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк в интервью агентству Укринформ.
Он объяснил, что заявления Кремля по поводу ядерного оружия являются очередным эпизодом шантажа со стороны РФ, давней тактикой, которую использовал советский режим еще во времена холодной войны.
– Реальных действий по размещению тактического ядерного оружия на территории Беларуси по состоянию на данный момент не зафиксировано, — подчеркнул Черняк.
Что касается временно оккупированного Крыма, то там агрессор держит носители ядерного оружия: корабли, подлодки, самолеты, наземные комплексы.
По словам Черняка, потенциально возможность применить ядерные боеголовки у россиян есть. Но в разведке сомневаются, что оккупанты пойдут на такой шаг.
– Сомнительно, что агрессор ею воспользуется, поскольку такой сценарий никак не приведет к победе над Украиной, однако будет означать катастрофу для самой России, – объяснил он.
Как известно, 25 марта российский диктатор Владимир Путин объявил о планах разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие. По его словам, к 1 июля в этой стране будет завершено строительство хранилища для оружия.
Заявление диктатора возмутило мировое сообщество. В частности, в Евросоюзе готовы ввести новые санкции в ответ на размещение ядерного оружия в Беларуси.