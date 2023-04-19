Россия импортирует западные технологии для оружия в обход санкций — NYT

Россия обходит введенные против нее санкции, получая электронные компоненты для изготовления оружия через другие страны.

Об этом пишет The New York Times.

— В конце прошлого месяца чиновники США и Европейского Союза обменялись информацией о запрещенных технологиях на миллионы долларов, которые просачиваются сквозь щели их оборонных систем на территорию России, — говорится в сообщении.

Высокопоставленные налоговые и торговые чиновники отметили всплеск продаж чипов и других электронных компонентов в Россию через Армению, Казахстан и другие страны.

Также они рассказали о потоке восьми особо чувствительных категорий микросхем и других электронных устройств, которые они считают критически важными для разработки оружия, в том числе и для российских крылатых ракет, которыми атакуют Украину.

Издание указывает, что хотя возможности России по производству вооружений сократились из-за западных санкций, страна все еще получает доступ ко многим электронным компонентам. Таким образом, в то время как США и ЕС сплачиваются, чтобы обеспечить украинцев оружием, чтобы продолжать борьбу с Россией, Москва использует их же собственные технологии для ответной борьбы.

После резкого падения сразу после вторжения импорт чипов в Россию снова начал расти, особенно из Китая. Так, в период с октября по январь импорт составлял 50 или более процентов от среднего довоенного уровня ежемесячно, согласно отслеживанию аналитического центра Silverado Policy Accelerator.

NYT указывает, что в одном из документов также говорится о том, что в 2022 году Армения импортировала на 515% больше микросхем и процессоров из США и на 212% больше из Европейского Союза, чем в 2021 году. Затем Армения экспортировала 97% этих товаров в РФ.

В то же время представители администрации американского президента Джо Байдена заявляют, что поставки в Россию и Беларусь электронного оборудования упали на 41% в период с 2021 по 2022 год, поскольку США и их союзники расширили санкции во всем мире.

Несколько дней назад США ввели очередной пакет санкций против десятков физических и юридических лиц, связанных с Россией. В список попал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Источник: The New York Times

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