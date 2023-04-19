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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Росія імпортує західні технології для зброї в обхід санкцій – NYT

Санкції проти Росії
Фото: Depositphotos

Росія обходить запроваджені проти неї санкції, отримуючи електронні компоненти для виготовлення зброї через інші країни.

Про це пише The New York Times.

– Наприкінці минулого місяця посадовці США та Європейського Союзу обмінялися інформацією про заборонені технології на мільйони доларів, які просочуються крізь шпарини їхніх оборонних систем на територію Росії, – йдеться у повідомленні.

Високопоставлені податкові та торговельні чиновники відзначили сплеск продажів чипів та інших електронних компонентів у Росію через Вірменію, Казахстан та інші країни.

Також вони розповіли про потік восьми особливо чутливих категорій мікросхем та інших електронних пристроїв, які вони вважають критично важливими для розроблення зброї, зокрема і для російських крилатих ракет, якими атакують Україну.

Видання вказує, що хоча можливості Росії з виробництва озброєнь скоротилися через західні санкції, країна все ще отримує доступ до багатьох електронних компонентів. Таким чином, у той час як США та ЄС згуртовуються, щоб забезпечити українців зброєю, щоб продовжувати боротьбу з Росією, Москва використовує їхні ж власні технології для боротьби у відповідь.

Після різкого падіння одразу після вторгнення імпорт чипів до Росії знову почав зростати, особливо з Китаю. Так, у період з жовтня по січень імпорт становив 50 або більше відсотків від середнього довоєнного рівня щомісяця, згідно з відстеженням аналітичного центру Silverado Policy Accelerator.

NYT вказує, що в одному з документів також ідеться про те, що 2022 року Вірменія імпортувала на 515% більше мікросхем і процесорів зі США і на 212% більше з Європейського Союзу, ніж 2021 року. Потім Вірменія експортувала 97% цих товарів до РФ.

Водночас представники адміністрації американського президента Джо Байдена заявляють, що поставки до Росії та Білорусі електронного обладнання впали на 41% у період з 2021 по 2022 рік, оскільки США та їхні союзники розширили санкції в усьому світі.

Кілька днів тому США запровадили черговий пакет санкцій проти десятків фізичних і юридичних осіб, пов’язаних із Росією.  До списку потрапив віцепрем’єр Росії Марат Хуснуллін.

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Джерело: The New York Times

Війна в Україні, Росія, Санкції проти Росії
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