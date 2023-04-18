Столкновения в Судане. Появились спутниковые снимки аэропорта, где были повреждены самолеты, в том числе и украинский
Компания Maxar Technologies показала спутниковые снимки аэропорта Хартума в Судане, где в результате столкновений были повреждены самолеты.
Фото компания обнародовала в Twitter.
Указано, что снимки были получены 17 апреля.
По данным Maxar, по меньшей мере 14 самолетов были уничтожены и многие другие повреждены.
15 апреля в Судане вспыхнули бои между армией и Силами быстрого реагирования (RSF). В результате были повреждены самолеты в аэропорту Хартума. Одно из воздушных судов принадлежит украинской авиакомпании SkyUp Airlines.
Кроме того, во время столкновений погиб по меньшей мере 61 человек, среди которых трое сотрудников Организации Объединенных Наций.
Источник, фото: Maxar Technologies
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