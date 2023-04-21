Російська приватна військова компанія (ПВК) Вагнера постачає Суданським силам швидкої підтримки (RSF) ракети для допомоги в боротьбі з армією країни.

Про це пише CNN з посиланням на суданські та регіональні дипломатичні джерела.

За словами джерел, ракети класу земля-повітря істотно допомогли воєнізованим бійцям RSF та їхньому лідеру Мохаммеду Хамдану Дагало в його боротьбі за владу з генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, військовим правителем Судану і главою суданських збройних сил.

У прикордонній Лівії, де підтримуваний Вагнером генерал-вигнанець Халіфа Хафтар контролює великі території, супутникові знімки підтверджують ці заяви, показуючи незвичайний сплеск активності на базах Вагнера.

Це російське найманське угруповання відіграє публічну і ключову роль у зарубіжних військових кампаніях Москви, зокрема в Україні, і неодноразово звинувачувалося у скоєнні звірств. В Африці воно допомогло підтримати зростаючий вплив Москви і захоплення ресурсів.

Дагало і Бурхан боролися за владу на переговорах про відновлення цивільного керівництва в Судані, поки переговори не зірвалися, що призвело до спалаху найжорстокішого насильства в країні за останні десятиліття.

Бої забрали сотні життів і позбавили мільйони людей електрики, води та продовольства.

Супутникові знімки показують підвищену активність

Супутникові знімки, проаналізовані CNN і групою All Eyes on Wagner, показують, що один російський транспортний літак курсує між двома ключовими лівійськими авіабазами, що належать Хафтару і використовуються російською бойовою групою, яка перебуває під санкціями.

Хафтар підтримав RSF, кажуть джерела, хоча він заперечує, що стає на чийсь бік. Посилення активності Вагнера на базах Хафтара в поєднанні із заявами суданських і регіональних дипломатичних джерел дозволяє припустити, що і Росія, і лівійський генерал, можливо, готувалися підтримати RSF ще до спалаху насильства.

За даними супутникових знімків і нідерландського фахівця з відкритих джерел Gerjon, рух транспортного літака Іл-76 почався за два дні до початку конфлікту в Судані в суботу і тривав принаймні до середи.

CNN пише, що цей літак, що належить до класу літаків, відомих у НАТО під позначенням Candid, вилетів з авіабази Хафтара Хадім у Лівії до сирійського прибережного міста Латакія, де у Росії є велика авіабаза, у четвер, 13 квітня. Наступного дня він вилетів із Латакії назад у Хадим. Через день після цього він знову перелетів на іншу авіабазу Хафтара в лівійській Джуфрі.

Він припаркувався у відокремленому місці, що, на думку фахівця з відстеження польотів Gerjon, було вельми незвично. Саме цього дня розгорівся конфлікт.

У вівторок транспортний літак повернувся до Латакії, а потім перелетів на авіабазу лівійського ополчення в Хадимі, а потім у Джуфру, згідно з дослідженням Герджона. Того ж дня Росія скинула ракети класу земля-повітря на позиції ополченців Дагало на північному заході Судану, згідно з регіональними і суданськими джерелами.

Протягом багатьох років Дагало був ключовим бенефіціаром від російської участі в Судані, оскільки саме він отримував від Москви зброю і навчання.

Розслідування CNN від липня 2022 року демонструвало поглиблення зв’язків між Москвою та військовим керівництвом Судану, яке надало Росії доступ до золотих багатств східноафриканської країни в обмін на військову та політичну підтримку. Ці відносини почали розвиватися після вторгнення Москви до Криму 2014 року, коли Росія стала розглядати африканські золоті багатства як засіб обходу низки західних санкцій.

Вторгнення в Україну 2022 року і хвиля санкцій, що послідувала за ним, прискорили розкрадання Росією золота в Судані і ще більше підтримали військове правління, збільшивши активність Вагнера в країні.

За день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Дагало очолив суданську делегацію в Москві, щоб “просунути відносини” між двома країнами.

Бурхан і суданська армія також раніше отримували підтримку від Росії. Бурхан і Дагало були союзниками до початку бойових дій. Разом вони очолювали перевороти у 2019 і 2021 роках. Обох лідерів також раніше підтримували ОАЕ і Саудівська Аравія.

Обидві близькосхідні держави закликали до спокою в Судані на тлі побоювань ширших регіональних наслідків.

Однак іноземні гравці вже починають втручатися в конфлікт. Єгипет має давні стосунки з Бурханом і приватно підтримує його в боротьбі за владу, згідно з суданськими та регіональними дипломатичними джерелами. Групу єгипетських солдатів захопили RSF на військовому аеродромі в північному Судані в перший день насильства, а потім звільнили через кілька днів.

У заяві для CNN RSF заперечує отримання допомоги від Росії та Лівії. Ні Хафтар, ні начальник Вагнера Євген Пригожин не відповіли на прохання CNN про коментар.

Джерело : CNN

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.