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Илья Нежигай, редактор ленты

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал, что РФ разжигает ненависть к украинцам

Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации признал, что РФ разжигает ненависть к украинцам
Фото: Getty Images

Российское политическое руководство должно предоставить компенсацию жертвам принудительной мобилизации в России, а также предоставить гарантии ее неповторения.

Об этом говорится в отчете Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации за 28 апреля.

В комитете зафиксировали разжигание со стороны российских властей расовой ненависти и распространение расистских стереотипов в отношении этнических украинцев.

В ООН также призвали РФ расследовать заявления о нарушениях прав человека, совершенных во время российского полномасштабного вторжения в Украину и других вооруженных конфликтов, в которых Россия участвует или “была вовлечена”.

В отчете добавляется, что указанные нарушения прав человека совершаются как регулярной армией России, так и российскими частными военными кампаниями.

По данным Комитета ООН, Кремль не предоставил запрашиваемую информацию и отрицает совершение преступлений и преднамеренные нападения на мирных жителей в Украине.

— Отказ Российской Федерации не помешал нам рассмотреть эти вопросы в наших замечаниях, но, конечно, это усложнило нашу работу, — цитирует агентство Reuters профессора международного права, члена Комитета ООН Мегрдада Пайанде.

Комитет также советует Российской Федерации пересмотреть закон О борьбе с экстремистской деятельностью и соответствующие статьи Уголовного кодекса, поскольку там не установлено четкое определение “экстремистской деятельности”, что делает возможным через законодательную базу использовать это для запугивания, арестов или преследования журналистов, правозащитников и вообще членов гражданского общества. Это касается и активистов, которые занимаются правами этнических меньшинств, ромов, коренных народов.

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Источники: Reuters, UN

Фото: ГУР

ЕС, Война в Украине, Владимир Зеленский, Торгівля
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