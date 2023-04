РФ убивает украинцев во сне в ответ на мирные инициативы: Кулеба об атаке 28 апреля

Россия отвечает на мирные инициативы ракетными ударами по жилым домам в Умани и Днепре, убивая мирных украинцев, поэтому единственный путь к завершению этой войны — изгнание оккупантов с нашей территории.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, комментируя в Twitter ракетную атаку 28 апреля.

— Ракетные удары, которые убивают невинных украинцев во сне, в частности двухлетнего ребенка, являются ответом России на все мирные инициативы. Путь к миру — изгнать Россию из Украины. Путь к миру — вооружить Украину истребителями F-16 и защитить детей от российского террора, — написал дипломат.

Missile strikes killing innocent Ukrainians in their sleep, including a 2-years-old child, is Russia’s response to all peace initiatives. The way to peace is to kick Russia out of Ukraine. The way to peace is to arm Ukraine with F-16s and protect children from Russian terror.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 28, 2023