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Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

В Росії горить ще одна нафтобаза: тепер за Кримським мостом

В Росії горить ще одна нафтобаза: тепер за Кримським мостом

У Тамані, що в Краснодарському краї в РФ, палає ще одна нафтобаза.

Про це заявив губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

– У селищі Волна Темрюцького району загорівся резервуар із нафтопродуктами. Пожежі присвоєно вищий ранг складності. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає, – написав він.

За його словами, на місце стягнуто пожежні розрахунки, МНС та екстрені служби.

– Робиться все можливе, щоб вогонь не поширився далі, – додав він.

Сама Тамань, невеликий населений пункт на території РФ, розташована одразу за Кримським мостом і слугує важливим логістичним пунктом, оскільки через неї залізницею проходять нафтопродукти в окупований Росією Крим та інші регіони держави-агресора.

Telegram-канали оприлюднили фото і відео пожежі на нафтобазі. Згідно з даними з відкритих джерел, резервуари для нафтопродуктів у Тамані мають аналогічний зовнішній вигляд.

Згодом російські держінформагентства із посиланням на губернатора Тамані підтвердили, що загорівся резервуар із паливом в селищі Волна Краснодарського краю. За даними губернатора, постраждалих немає.

Тамань на карті

Тамань – вибух на нафтобазі, що відомо про пожежу у Краснодарському краї

Фото: Нафтобаза у поселенні Волна Краснодарського краю / Google maps

Нагадаємо, 2 травня в Брянській області РФ вдруге за тиждень підірвалась залізниця, по якій проїжджав вантажний потяг.

До цього в окупованому Росією Севастополі згоріло декілька цистерн з нафтопродуктами на нафтобазі.

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Фото: Николаевский Ванек

Краснодар, нафта, Пожежа, Росія
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