США не имеют данных для оценки атаки дронов на Кремль — глава Нацразведки
Соединенные Штаты до сих пор не располагают информацией, необходимой для оценки предполагаемой атаки беспилотника на Кремль на этой неделе.
Об этом заявила директор Национальной разведки США Аврил Хейнс на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам.
— Вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому. И на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому, — сказала Хейнс.
В беседе с сенатором Томом Коттоном Хейнс подтвердила, что президент России Владимир Путин “не так часто ночует в Кремле” и что Украина отрицает факт нападения, в то время как при прошлых взрывах или диверсиях в России, которыми глава Нацразведки США называет нападениями со стороны Украины, Киев “неоднозначно высказывался или молчал об ответственности за нападения”.
— Возможно, есть основания думать, что эти заявления преувеличены, — сказал Коттон.
Директор Разведывательного управления Министерства обороны США, генерал-лейтенант Скотт Берриер сказал, что утверждение России о том, что Украина пыталась убить Путина с американской помощью, скорее всего, является “дезинформацией”.
Напомним, 3 мая два беспилотника пролетели над российским правительственным комплексом и взорвались над крышей одного из зданий Кремля.
Украина категорически отрицает свою причастность, заявляя, что наносит удары только на своей территории и не совершает атак на Россию.
Ранее в Белом доме назвали обвинения Кремля в причастности к покушению на жизнь Путина “смехотворными”.