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Илья Нежигай, редактор ленты

Оппозиция Турции хочет ускорить вступление Швеции в НАТО

Оппозиция Турции хочет ускорить вступление Швеции в НАТО
Фото: Getty Images

Оппозиционные политические силы в Турции обещают в ускоренном порядке рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявил советник кандидата в президенты Турции от оппозиции Кемаля Кырычдароглу Унала Чевикьоза в интервью шведскому радио Ekot.

По его словам, если турецкая оппозиция одержит победу во время выборов, то новое правительство страны ратифицирует заявку Швеции на вступление до того, как начнется саммит НАТО в Вильнюсе, который запланирован на июль.

— Я должен быть осторожным. Это также вопрос времени, но я надеюсь, что мы сможем завершить все процессы до саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку новое правительство имеет такое намерение, — сказал он.

В то же время советник Кырычдароглу добавил, что ратификация заявки Швеции будет зависеть от того, выиграет ли оппозиция в первом или втором туре, поскольку на формирование парламентских комитетов и правительства нужно время.

Ранее Ибрагим Калин, который является советником действующего президента Турции Реджепа Эрдогана, говорил, что Анкара планирует вернуться к рассмотрению вступления Швеции в НАТО в июне текущего года.

НАТО, Туреччина, Швеция
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