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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Опозиція Туреччини хоче пришвидшити вступ Швеції в НАТО

Опозиція Туреччини хоче пришвидшити вступ Швеції в НАТО
Фото: Getty Images

Опозиційні політичні сили в Туреччині обіцяють у прискореному порядку розглянути заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив радник кандидата в президенти Туреччини від опозиції Кемаля Киричдароглу Унала Чевікьоза в інтерв’ю шведському радіо Ekot.

За його словами, якщо турецька опозиція здобуде перемогу під час виборів, то новий уряд країни ратифікує заявку Швеції на вступ до того, як почнеться саміт НАТО у Вільнюсі, який заплановано на липень.

– Я маю бути обережним. Це також питання часу, але я сподіваюся, що ми зможемо завершити всі процеси до саміту НАТО у Вільнюсі, оскільки новий уряд має такий намір, – сказав він.

Водночас радник Киричдароглу додав, що ратифікація заявки Швеції залежатиме від того, чи виграє опозиція в першому або другому турі, оскільки на формування парламентських комітетів і уряду потрібен час.

Раніше Ібрагім Калін, який є радником чинного президента Туреччини Реджепа Ердогана, говорив, що Анкара планує повернутися до розгляду вступу Швеції до НАТО в червні поточного року.

НАТО, Туреччина, Швеція
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