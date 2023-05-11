Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины

Япония выделит $1 млрд на помощь соседям Украины в принятии украинских беженцев.

Об этом в четверг, 11 мая, во время разговора с журналистами заявил министр финансов Японии Шуничи Сузуки.

— Кроме подтверждения результатов нашей финансовой помощи (Украине, — Ред.), мы также хотели бы обсудить, как укрепить наше сотрудничество с международными финансовыми институтами и помочь соседним с Украиной странам, в том числе в принятии украинских беженцев, — сказал глава Минфина Японии.

Сузуки добавил, что хочет, чтобы Япония достигла конкретных результатов, с которыми можно было бы выйти на саммит G7 в Хиросиме, который состоится 19 мая.

Перед этим Япония объявила, что предоставит Украине $400 млн для восстановления критической инфраструктуры и других гуманитарных потребностей.

Напомним, ранее глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что Токио ведет переговоры по открытию первого в Азии офиса связи НАТО. По словам министра, это решение Японии было вызвано российским вторжением в Украину.

Источник : CNN

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