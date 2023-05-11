Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Из новостей. Зеленский рассказал, как узнал о сливе секретных документов Пентагона — WP
Світ
Илья Нежигай, редактор ленты

Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Япония выделит $1 млрд на помощь соседям Украины в принятии украинских беженцев.

Об этом в четверг, 11 мая, во время разговора с журналистами заявил министр финансов Японии Шуничи Сузуки.

— Кроме подтверждения результатов нашей финансовой помощи (Украине, — Ред.), мы также хотели бы обсудить, как укрепить наше сотрудничество с международными финансовыми институтами и помочь соседним с Украиной странам, в том числе в принятии украинских беженцев, — сказал глава Минфина Японии.

Сузуки добавил, что хочет, чтобы Япония достигла конкретных результатов, с которыми можно было бы выйти на саммит G7 в Хиросиме, который состоится 19 мая.

Перед этим Япония объявила, что предоставит Украине $400 млн для восстановления критической инфраструктуры и других гуманитарных потребностей.

Напомним, ранее глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что Токио ведет переговоры по открытию первого в Азии офиса связи НАТО. По словам министра, это решение Японии было вызвано российским вторжением в Украину.

Читайте также
ЕС и Япония выступили против предложения США запретить G7 весь экспорт в Россию — FT
Санкції проти Росії

Источник: CNN
Беженцы, Война в Украине, Япония
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Советская армия жила в ВСУ долго и еще не до конца завершила свое существование – Залужный
Валерій Залужний
Консультации по зерновой сделке продолжатся в формате онлайн — Кубраков
Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины
Украина получила уже 14 истребителей МиГ-29 от Польши
МіГ-29
ЮАР поставляла российской армии оружие и боеприпасы — посол США
Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины
Эффективная и тяжелая в перехвате: что известно о ракете Х-31
Ракета Х-31
Видео
Дроны, спасающие жизнь: как работает аэроразведка возле Кременной

Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.

Владислав Круглов
Взяли охотничье оружие и поехали. Как четверо партизан на Херсонщине отобрали технику у оккупантов
партизани
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (10.05.2023)
Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины
Не было целых секторов техники: в разведке во время парада 9 мая заметили проблемы в армии РФ
Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (10.05.2023)
Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь