Япония выделит $1 млрд на помощь странам, которые приняли беженцев из Украины
Япония выделит $1 млрд на помощь соседям Украины в принятии украинских беженцев.
Об этом в четверг, 11 мая, во время разговора с журналистами заявил министр финансов Японии Шуничи Сузуки.
— Кроме подтверждения результатов нашей финансовой помощи (Украине, — Ред.), мы также хотели бы обсудить, как укрепить наше сотрудничество с международными финансовыми институтами и помочь соседним с Украиной странам, в том числе в принятии украинских беженцев, — сказал глава Минфина Японии.
Сузуки добавил, что хочет, чтобы Япония достигла конкретных результатов, с которыми можно было бы выйти на саммит G7 в Хиросиме, который состоится 19 мая.
Перед этим Япония объявила, что предоставит Украине $400 млн для восстановления критической инфраструктуры и других гуманитарных потребностей.
Напомним, ранее глава МИД Японии Йосимаса Хаяси заявил, что Токио ведет переговоры по открытию первого в Азии офиса связи НАТО. По словам министра, это решение Японии было вызвано российским вторжением в Украину.
Корректируют украинскую артиллерию и первыми помогают пехоте бороться с оккупантами – это все об аэроразведчиках, которые 24/7 держат в небе квадрокоптеры – глаза украинской армии. С помощью этих технологических птичек наши воины не только видят рашистов и днем, и ночью, но и уничтожают их, сбрасывая боеприпасы прямо на головы окупантов.Владислав Круглов