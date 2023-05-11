Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Санду заявила, що Росія не напала на Молдову тільки завдяки Україні
Атаку на Кремль здійснив досвідчений оператор безпілотника – експерт
Закінчуються бойовики, а не снаряди: Череватий пояснив заяву Пригожина про “вихід із Бахмута”
Терміново
Усі дрони та ракети знищено: що відомо про атаку на Київ вночі 4 травня
З новин. Зеленський розповів, як дізнався про злив таємних документів Пентагону – WP
Світ
Ілля Нежигай, редактор стрічки

Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли біженців з України

українці в Кракові
Фото: Depositphotos

Японія виділить $1 млрд на допомогу сусідам України у прийнятті українських біженців.

Про це у четвер, 11 травня, під час розмови з журналістами заявив міністр фінансів Японії Шунічі Сузукі.

– Окрім підтвердження результатів нашої фінансової допомоги (Україні, – Ред.), ми також хотіли б обговорити, як зміцнити нашу співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями та допомогти сусіднім з Україною країнам, зокрема у прийнятті українських біженців, – сказав очільник Мінфіну Японії.

Сузукі додав, що хоче, аби Японія досягла конкретних результатів, з якими можна було б вийти на саміт G7 у Хіросімі, який відбудеться 19 травня.

Перед цим Японія оголосила, що надасть Україні $400 млн для відновлення критичної інфраструктури та інших гуманітарних потреб.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Японії Йосімаса Хаясі заявив, що Токіо веде переговори щодо відкриття першого в Азії офісу зв’язку НАТО. За словами міністра, це рішення Японії було викликане російським вторгненням в Україну.

Читайте також
ЄС і Японія виступили проти пропозиції США заборонити G7 весь експорт до Росії – FT
Санкції проти Росії

Джерело: CNN
Біженці, Війна в Україні, Японія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Окупанти на Бахмутському і Лиманському напрямках збільшили кількість обстрілів – Маляр
Ганна Маляр
Радянська армія жила в ЗСУ довго і ще не до кінця завершила своє існування – Залужний
Валерій Залужний
Консультації щодо зернової угоди продовжаться у форматі онлайн – Кубраков
Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли біженців з України
Україна отримала вже 14 винищувачів МіГ-29 від Польщі
МіГ-29
ПАР поставляла російській армії зброю та боєприпаси – посол США
Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли біженців з України
Відео
Дрони, що рятують життя: як працює аеророзвідка поблизу Кремінної

Коригують українську артилерію та першими допомагають піхоті боротися з окупантами – це все про аеророзвідників, які 24/7 тримають у небі квадрокоптери – очі української армії. З допомогою цих технологічних пташок наші воїни не лише бачать рашистів і вдень, і вночі, а й знищують їх, скидаючи боєприпаси просто на голови окупантів.

Владислав Круглов
Взяли мисливську зброю і поїхали. Як четверо партизанів на Херсонщині відібрали техніку в окупантів
партизани
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (10.05.2023)
Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли біженців з України
Не було цілих секторів техніки: у розвідці під час параду 9 травня помітили проблеми в армії РФ
Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли біженців з України
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (10.05.2023)
Японія виділить $1 млрд на допомогу країнам, які прийняли біженців з України
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь