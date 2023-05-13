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Выборы в Турции: В случае проигрыша Эрдоган пообещал передать власть мирным путем

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ответил на заявления своего главного соперника на президентских выборах, которые состоятся завтра, 14 мая, Кемаля Кылычдароглу о том, что его правительство, в случае проигрыша, может не захотеть передать власть мирным путем.

– Правящая партия и ее союзники будут считать любой результат голосования законным и сделают все, чего требует демократия, – заявил Эрдоган интервью Bloomberg.

Напомним, кандидат в президенты Турции Кемаль Кылычдароглу заявил, что действующий президент и его союзники демонстрируют нежелание признать результаты выборов в случае победы оппозиции.

Как мы рассказывали ранее, 14 мая, в Турции одновременно состоятся президентские и парламентские выборы. Их особенностью является то, что действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который уже 20 лет находится у власти, впервые не является очевидным фаворитом гонки.

Западные СМИ называют эти выборы “самым большим испытанием” для Эрдогана и возможным “поворотным моментом” в современной истории Турции.

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Источник: Bloomberg
вибори президента, Реджеп Эрдоган, Туреччина
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