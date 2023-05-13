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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вибори у Туреччині: У разі програшу Ердоган пообіцяв передати владу мирним шляхом

Реджеп Таїп Ердоган
Фото: Depositphotos

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяви свого головного суперника на президентських виборах, які відбудуться завтра, 14 травня, Кемаля Киличдароглу про те, що його уряд, у разі програшу, може не захотіти передати владу мирним шляхом.

– Керівна партія і її союзники вважатимуть будь-який результат голосування законним і зроблять все, чого вимагає демократія, – заявив Ердоган інтерв’ю Bloomberg.

Нагадаємо, кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що чинний президент і його союзники демонструють небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

Як ми розповідали раніше, 14 травня, в Туреччині одночасно відбудуться президентські та парламентські вибори. Їхньою особливістю є те, що чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган, який уже 20 років перебуває при владі, вперше не є очевидним фаворитом перегонів.

Західні ЗМІ називають ці вибори “найбільшим випробуванням” для Ердогана та можливим “поворотним моментом” у сучасній історії Туреччини.

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Джерело: Bloomberg
вибори президента, Реджеп Ердоган, Туреччина
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