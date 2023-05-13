Вибори у Туреччині: У разі програшу Ердоган пообіцяв передати владу мирним шляхом
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відповів на заяви свого головного суперника на президентських виборах, які відбудуться завтра, 14 травня, Кемаля Киличдароглу про те, що його уряд, у разі програшу, може не захотіти передати владу мирним шляхом.
– Керівна партія і її союзники вважатимуть будь-який результат голосування законним і зроблять все, чого вимагає демократія, – заявив Ердоган інтерв’ю Bloomberg.
Нагадаємо, кандидат у президенти Туреччини Кемаль Киличдароглу заявив, що чинний президент і його союзники демонструють небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.
Як ми розповідали раніше, 14 травня, в Туреччині одночасно відбудуться президентські та парламентські вибори. Їхньою особливістю є те, що чинний президент країни Реджеп Таїп Ердоган, який уже 20 років перебуває при владі, вперше не є очевидним фаворитом перегонів.
Західні ЗМІ називають ці вибори “найбільшим випробуванням” для Ердогана та можливим “поворотним моментом” у сучасній історії Туреччини.